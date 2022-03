Estiagem e o PIB gaúcho

o Rio Grande do Sul enfrenta estiagem que está prejudicando até o Produto Interno Bruto (PIB) . É o que diz a coluna de Agronegócio, página 10, edição de 25/02/2022 do Jornal do Comércio. É mais um problema que o nosso Estado tem, além da pandemia que tanto prejudicou a nossa economia e ainda não permitiu a volta total da normalidade. (Josué Mantovani) Enquanto em Petrópolis, no Rio de Janeiro, as chuvas causaram destruição e mortes,. É o que diz a coluna de Agronegócio, página 10, edição de 25/02/2022 do Jornal do Comércio. É mais um problema que o nosso Estado tem, além da pandemia que tanto prejudicou a nossa economia e ainda não permitiu a volta total da normalidade. (Josué Mantovani)

Poda

Depois de ver o asfaltamento de pequenos trechos de ruas do meu bairro, um dia depois enxergo trabalhadores fazendo a poda em árvores cujos galhos estavam entrando quase em apartamentos da rua. Um bom trabalho, mais um, que a prefeitura vem fazendo com os seus terceirizados de diversas secretarias. (Fernando B. Júnior)

Volta da URSS?

Por mais que queira disfarçar, o presidente Vladimir Putin atacou um país vizinho, sob pretextos muito fracos. Já morreram centenas de pessoas nas fronteiras e nem a capital da Ucrânia escapou dos morteiros e bombardeios aéreos. Uma lástima. Vladimir Putin quer a volta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Parece que sim, pelo menos para mim. (Paulo Roberto Felizari, Ivoti/RS)

Churrasco gigante

Boa divulgação para as nossas praias a realização de um churrasco gigante no Litoral Norte. Centenas de pessoas foram para o local, degustando muito boa carne. Foi o maior churrasco do mundo, segundo seus organizadores. Uma boa ideia. Que venham outros eventos como esse, para que nem todos corram para as praias de Santa Catarina no verão, como já é uma tradição dos gaúchos que podem se deslocar para lá. (Aparício de Castro)