Construções no 4º Distrito

Uma região tão extensa, rica de história e oportunidades merecia uma coluna divulgando toda sua efervescência atual. Parabéns pela matéria! (Carlos Kolesny)

Ponto facultativo

No universo das relações de trabalho, o ponto é o registro comprobatório do comparecimento ao trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Portanto, é um registro compulsório e jamais facultativo ou opcional. Então, decretar em certas datas como ponto facultativo é uma impropriedade linguística, pois ninguém vai trabalhar numa segunda-feira ou terça-feira de Carnaval e optar por não bater o ponto. O que é facultativo nessas datas é o funcionamento das empresas ou repartições públicas, a critério e decisão dos empresários ou autoridades competentes. Inexiste, portanto, ponto facultativo, existe expediente facultativo. (Lauro de Wallau, aposentado, Cerro Largo/RS)

