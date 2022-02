(Jornal do Comércio, página 8, edição de 09/02/2022) Nem só notícias ruins somos obrigados a ler, ouvir ou ver diariamente. É o caso em que se lê que Porto Alegre teve quase 3 mil novas empresas abertas só em janeiro de 2022. Está muito estressante só saber de notícias sobre eventuais guerras, inundações, doenças, quebras de negócios e assim por diante. Vamos ver coisas boas que estão acontecendo no País. Basta de tragédias. (Maria Luisa M. Terra, Porto Alegre)

Possível guerra

Caso seja deflagrada uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Brasil poderá sair perdendo, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Compramos e vendemos muito para a Rússia e a Ucrânia e não nos interessa ver dois parceiros comerciais em conflito, o que prejudica também muitos outros países. (Newton Martins)

Eleições 2022

Com tantos problemas para serem resolvidos ainda por conta dos estragos causados pela pandemia do novo coronavírus, não entendo por qual motivo se fala tanto em eleições. Os partidos políticos deveriam estar unidos em uma só causa, que é o combate à doença que continua infectando e matando tantos brasileiros, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. (Antônio Guerra, Bagé/RS)

Vacina brasileira

Que bom, o Brasil já está fabricando aqui no País uma vacina, a AstraZeneca, para combater a Covid-19. Com o conhecimento que temos acumulado desde Oswaldo Cruz, não se pode ficar à espera de que outros países nos mandem imunizantes quando e se puderem, mesmo cobrando altas somas. Basta de depender do estrangeiro, até na doença. (Graziela Torres)