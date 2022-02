Adolescentes e o álcool

artigo publicado na edição de 16/02/2022 do Jornal do Comércio Todo o comentário sobre a importância da responsabilidade dos pais sobre adolescentes e álcool,, sempre é imprescindível, mas não é suficiente, a escola também é importante. Outra atitude, que sem dúvida alguma é tão importante quanto a escola, é a prática esportiva, com ou sem compromisso competitivo, que incentiva, como nenhum outro motivo, a vida saudável. Soube que a prática esportiva não será mais obrigatória no segundo grau da escola. Que tristeza! (Eduardo Fossati)

Crise

Que a crise continua ceifando negócios e empregos, disso ninguém mais duvida. Bares, restaurantes e outras operações comerciais estão fechando, todos os dias. É lastimável que isso ocorra, até por conta da pandemia e do trabalho à distância, em casa, que se tornou uma realidade que julgo ficará para sempre. (Ismar A. C. Magalhães)

Futebol

Continuam os dois clubes da Capital jogando nas costas dos treinadores a culpa pelas campanhas ruins dos seus times, no caso a dupla Grenal, da qual só se ouve falar, dia e noite, na mídia, ignorando os demais clubes do Interior e o São José. Falta, no caso do Grêmio, é time, não treinador. (Wilson Setúbal Jr., Porto Alegre)

Futebol II

Parabéns ao meu time, o São José, que venceu o Inter. Sem ter destaque na mídia, o popular Zequinha está resistindo às dificuldades que todos os clubes, menos a dupla, têm no lado financeiro, entre outros problemas daí decorrentes. (Itamariza K. Setubal, Porto Alegre)