Jornal do Comércio, edição de 18/02/2022 ). Uma boa notícia para os que buscam comprar mais barato, como eu. O problema é encontrar os que estão praticando preços mais baixos, o que nem sempre é fácil. Mas é uma tradição que se impôs na cidade e parabenizo os que a idealizaram, lá atrás. (Neli Machado Terra, Porto Alegre) A promoção Liquida Porto Alegre teve a adesão de 5 mil lojistas da Capital (). Uma boa notícia para os que buscam comprar mais barato, como eu. O problema é encontrar os que estão praticando preços mais baixos, o que nem sempre é fácil. Mas é uma tradição que se impôs na cidade e parabenizo os que a idealizaram, lá atrás. (Neli Machado Terra, Porto Alegre)

Cobradores

Ainda que se saiba que a modernidade chega e não para, a rigor é uma pena o fim dos cobradores nos ônibus de Porto Alegre. Dezenas deles ficaram ou ainda ficarão sem emprego, em uma época em que ter um posto de trabalho formal não está nada fácil, por causa da pandemia. (Getúlio Dorneles de Paiva)

Tragédia em Petrópolis

Tragédia terrível causada pelas fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Moradias nas encostas dos morros sofreram demais, dezenas delas destruídas e mais do que 150 pessoas mortas. Não se pode deixar a construção de moradias e outros tipos em morros íngremes, como acontece, algo que temos também aqui em Porto Alegre. Sabe-se que nem todos podem morar em bairros consagrados da cidade, mas pelo menos não deveriam ir para as encostas, evitando-se o que tem acontecido seguidamente no caso de Petrópolis, de maneira muito triste. (Nathália de Azambuja Real)

Bolsonaro na Rússia

Não entendi tanta conversa sobre o presidente Jair Bolsonaro ter homenageado, como é de praxe e faz parte do protocolo dos visitantes oficiais, o Soldado Desconhecido, relembrando os que morreram lutando contra o nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Só porque, na época, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)? Como chefe de Estado, ele tinha a obrigação de participar do evento por uma questão diplomática, independentemente de criticar ou não o comunismo. Recusar-se seria um desrespeito aos russos que deram sua vida na luta contra Hitler e o nazismo. (Sílvio Gaspar Hollembarth)