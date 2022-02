Jornal do Comércio, página 5, edição de 15/02/2022). É uma área, a Zona Leste de Porto Alegre, que tem progredido bastante nos últimos anos, e com avenidas importantes ligando com a Zona Norte da Capital. (Ítalo Amarante) Outra boa iniciativa que vai dar a Porto Alegre mais progresso e empregos é o Complexo Belvedere (" Começam os preparativos para obras em terreno do Complexo Belvedere na Capital ",, página 5, edição de 15/02/2022). É uma área, a Zona Leste de Porto Alegre, que tem progredido bastante nos últimos anos, e com avenidas importantes ligando com a Zona Norte da Capital. (Ítalo Amarante)

Prova de Vida

Sobre o comentário do leitor José Alves de Lima ( coluna Palavra do Leitor , Jornal do Comércio, edição de 10/02/22) a respeito de "gente que ganha benefícios de mortos", segundo a Lei 13.846/19 os cartórios têm prazo de um dia útil para comunicar óbitos ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, então, resta a pergunta: quem não está fazendo sua obrigação e, outra, quem não está fiscalizando? (Rosemari Leidens Minosi)

Judiciário lento

Foi noticiado que neste Estado ainda falta digitalizar 47% dos processos físicos, enquanto noutro já são apenas 9%. Mas há outras causas para a excessiva demora na finalização, pouco justificáveis porque noutros setores do serviço público este é satisfatório. Lá também há servidores afastados, mas trabalham via home office. Então, por que petições protocoladas há meses demoram tanto a serem juntadas aos autos? Por que também para passá-los aos magistrados? Por que para expedir intimações, enviar por A.R., etc.? Há avaliações da produtividade dos cartórios e por setores? (Adelino Soares, advogado)

Aluguéis

Pelo que tem sido noticiado, os aluguéis em alguns locais da cidade estão fora da realidade, ainda mais quando se enfrenta, há dois anos, uma pandemia que paralisou muitas atividades, gerando desemprego e falta de consumo. Não é qualquer negócio que sustenta pagar, como li, aluguéis de R$ 60 mil e até R$ 90 mil. (Genoveva Teles)