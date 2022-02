Shopping na Restinga

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Que beleza a Restinga ter o seu primeiro shopping center, e abrindo 400 vagas de emprego formal (Jornal do Comércio, coluna Minuto Varejo de Patrícia Comunello, edição de 14/02/2022). Para mais inclusão social é disso que precisamos, além de muita educação curricular e profissionalizante. Parabéns aos empreendedores! (José Mattos de Alencar, Porto Alegre)

Vinícola Aurora

A notícia do Jornal do Comércio de 10,02/2022, página 11, me trouxe mais uma satisfação pessoal especial, pois fomos nós - na época ainda Strategos Consultoria - que, em nome e contratados pelo BID (Washington), desenhamos e estruturamos o plano estratégico, operacional e financeiro de recuperação da Vinícola Aurora, que evitou o eminente desaparecimento da empresa e promoveu sua perenidade e criação de valor, em benefício de todos, credores, fornecedores, funcionários, cooperados e a sociedade. A gestão e organização foram arrumadas, o passivo foi alongado em 22 anos (um recorde), todo mundo foi pago, ninguém perdeu nada, nem deu desconto nenhum. (Telmo Schoeler, presidente da Orchestra Soluções de Gestão)

Pavimentação

Se a usina de asfalto da prefeitura de Porto Alegre foi reativada, não se entende como uma operação de recuperação asfáltica em grande escala não seja feita na Capital, ainda que eu veja, aqui e ali, o serviço sendo feito. Mas, tem que acelerar o serviço, pois os buracos são muitos em toda a cidade. (Juvenal Celeste)

Água

A falta de água em Porto Alegre nos meses de verão é algo que acontece há muito tempo, prejudicando bairros. Depois da Hidráulica do Menino Deus, construída há muitas décadas, somente a Hidráulica do Moinhos de Vento. É pouco para a cidade. Quem sabe a prefeitura, com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que reassumiu o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), toma a iniciativa de uma nova hidráulica? (Márcio A. L. Pavageau)

Palmeiras

Não entendo a mentalidade de certos torcedores, ou será um estresse causado pela pandemia? Vaiar e brigar, até com uma morte, após o Palmeiras perder a partida decisiva pelo Mundial Interclubes é um exagero. O time chegou à disputa máxima do torneio e isso também é importante, pois levou a taça de vice-campeão. (Ricardo A. Tamares)

Calendário

Lastimo o fato de a Caixa Econômica Federal (CEF) não ter distribuído (mandou fazer?) seus muito apreciados calendários agora em 2022. São procurados porque têm números e meses em tipos bem grandes, o que facilita a pessoa visualizar, ao contrário da maioria dos demais calendários. Mas, ainda tem tempo de mandar fazer e distribuir os calendários. (Norma M. do Carmo Pimentel, Porto Alegre)