Não dá para entender a insistência em transformar o Instituto de Educação ( Jornal do Comércio, 10 de fevereiro, página 20 ), na Redenção desde 1935, e de onde milhares de gurias saíram professoras normalistas por décadas, em outra finalidade. O governo do Estado tem mais prédios para instalar museus e cursos de tecnologia, não precisa ser no Instituto de Educação, uma tradição no ensino. (Júlia Montecarlo, Porto Alegre)

Seca

Estamos em crise no Rio Grande do Sul, por conta da estiagem que já levou 401 municípios a decretar situação de emergência. Em consequência, lavouras são prejudicadas e temos reservatórios sem água no Estado. É um problema, mais um, que temos que enfrentar. (Márcio P. Loureiro)

Férias

O movimento em Porto Alegre é pequeno, enquanto no Litoral Norte e também no Litoral Sul milhares aproveitam as férias de verão. Mas, há uma sensação de frio, pelo menos à noite, em quase todas as regiões do Estado. É um clima diferente para as férias de verão. (Juvenal M. C. Torelly)

Futebol

O Esporte Clube Cruzeiro, hoje em Cachoeirinha, que aposta muito nos jovens, tendo equipes disputando certames desde sub 20 até sub 10 de idade e ganhando já dois torneios em 2022, está em busca de patrocinadores para o time profissional, que disputará a Divisão de Acesso, de março a agosto deste ano, no Estado. (Rubens F. Ribas, Porto Alegre)

Nilo Peçanha

As obras da Nilo Peçanha, nas proximidades do Shopping Iguatemi, estão demoradas. Por mais importantes que sejam, e devem ser, o trabalho prejudica o trânsito nas vias adjacentes e na própria avenida há cerca de três meses. (David S. Hentsch)