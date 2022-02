Jornal do Comércio, coluna Pensar a cidade, jornalista Bruna Suptitz, página 17, edição 09/02/2022 Uma beleza que o Corredor Parque Gasômetro está prestes a se tornar uma realidade (). É um complemento ao embelezamento da Orla do Guaíba, que está muito bonita. Porto Alegre ainda carece de mais iniciativas iguais a essa. Temos o Guaíba circundando quase toda a cidade e não podemos deixar de lado iniciativas como essa, que melhoram demais o visual da Capital. (Getúlio D. Dorneles Manta)

Rio São Francisco

É verdade que a transposição do rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, segundo aprendi no colégio há mais de 50 anos, foi prevista desde Dom Pedro II. Somente neste século 21 que a iniciativa se concretizou, levando água farta para os rincões do Nordeste, que sofrem desde sempre com a falta do precioso líquido. Parabéns aos que tomaram a iniciativa, sem interessar de que partido, pois a obra interessa a todo o Brasil. (Selmar Rodrigo de Freitas)

Eleições

As pesquisas, mesmo que os que as fazem digam que não, acabam induzindo muitos eleitores a votar nesse ou naquele candidato, ainda que, oficialmente, nenhum partido tenha um, oficialmente, até agora, pelo menos. Devemos estudar bem o comportamento de todos os que almejam a Presidência da República, mas sem esquecer os que vão concorrer aos governos estaduais, tão ou mais importantes que o posto máximo em Brasília. Afinal, vivemos no Estado e, muito mais, nas cidades, que precisam de governadores e prefeitos muito competentes. (Pedro Alves Conceição, Porto Alegre)

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Imbé já está trabalhando com câmeras acopladas ao uniforme dos seus agentes. Com isso, há mais segurança para a população e também para os guardas, a fim de evitar conflitos quando de operações nas ruas e outros locais. Uma boa ideia, que será aprovada pelos veranistas. (José Carlos de Figueiredo, Imbé/RS)

UTIs

Voltou, com força total, a praga do coronavírus em Porto Alegre e em todo o Brasil. Muita gente infectada, batendo recordes, Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) quase lotadas, outras morrendo, pois não se vacinaram totalmente, e a maioria com medo ficando em casa enquanto os empregos são perdidos. Até quando vamos ter que aturar essa pandemia? (Solange B. Ricardini, Porto Alegre)