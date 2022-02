Jornal do Comércio, página 5, edição de 08/02/2022 A produção de veículos no Brasil teve o pior janeiro em 19 anos, segundo o. Mas, também devem ter contribuído para isso os consórcios, nos quais muitos entram e, depois de passados meses e até nos sem qualquer notícia, não se recebe o veículo, principalmente por sorteio. Os consórcios, em razão disso, deveriam ser bem fiscalizados e obrigados a divulgar o resultado das assembleias com seus lances e sorteios. (Paulo Roberto A. Ventura)

Prova de Vida do INSS

Ainda bem que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tratou de amenizar a prova de vida, antes e obrigatoriamente, presencial nas agências bancárias ou no próprio Instituto. Sei de pessoas com graves problemas de locomoção, após doenças como AVC, que tinham que se deslocar, com ajuda de familiares, para fazer a Prova de Vida. Ainda bem que melhorou e foi facilitada a exigência. Mas, não vou me iludir, que tem gente que ganha benefícios de mortos, lá isso tem. (José Alves de Lima)

Greves

Com cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil e os servidores públicos federais, que ganham religiosamente em dia e têm emprego garantido por toda a vida, continuam fazendo ou ameaçando fazer greves. Querem aumentos quando o governo gasta muito para dar algum apoio, muito pequeno, em torno de R$ 400,00, para os que estão passando fome. Os servidores federais de todos os setores devem pesar se eles têm mesmo motivos para greve em plena pandemia, ainda que estejam sem reajuste por algum tempo. (Antonieta M. S. Fontes)

Brigada Militar

Quero parabenizar a briosa Brigada Militar pela ação corajosa e planejada em Palmeira das Missões/RS. Graças a um novo Brasil, os policiais têm mais valor que os criminosos. Em outros tempos nem podiam agir para não serem massacrados por uma parte da imprensa e dos direitos humanos. Assim, vamos reconstruindo a dignidade humana. (Bruno Pedro Rech, contador/empresário)