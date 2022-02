(Empresários&Cia./Osni Machado, edição de 07/02/2022 do Jornal do Comércio) Que beleza, Porto Alegre terá iluminação pública com lâmpadas tipo Led, que são mais econômicas e iluminam melhor. A cidade precisa mesmo de mais e melhor iluminação, até por uma questão de segurança. (Marcantônio Ferraz)

Iluminação II

Infelizmente, nem tudo são rosas! O atendimento da IPSul é muito precário, qualquer solicitação de algum concerto chega a levar até um mês. Para comprovar, informo o protocolo n°662181/10 de 18/01 que até esta data não foi atendido. Mais ainda, o problema ocorrido e que gerou esse protocolo, se repete pela quinta vez, ou seja, o concerto é malfeito. (Sérgio Tostes de Escobar)

Dúvida

O que um cidadão comum pode pensar a respeito do sistema judiciário em nosso país, quando membros do STF criticam as decisões tomadas por juízes que condenam corruptos, e operadores do Direito ficam escandalizados com posições adotadas pela Suprema Corte brasileira? (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Vacinação

Ainda bem que Porto Alegre continua vacinando crianças de 5 a 11 anos de idade. Sou de uma geração que tomou vacina contra sarampo, coqueluche e outras moléstias, que todos nós, crianças então, recebíamos, até nos colégios, sem qualquer problema. Muitos dos meus vizinhos de então no Alto da Bronze pegaram coqueluche e sarampo. Que eu saiba, sem maiores problemas, pois os médicos diziam que era melhor pegar doenças de crianças na época certa, e não quando adultos, pois os problemas poderiam ser maiores. (José Carlos N. de Albuquerque)

Automóveis

(Jornal do Comércio, página 5, edição de 08/02/2022). Os brasileiros estão mesmo endividados, isso a maioria dos que ainda têm empregos, e não têm conseguido comprar veículosO dinheiro tem ido todo ou quase todo para a alimentação, cujo custo subiu demais. Frutas e legumes, então, dispararam nas gôndolas dos supermercados. Automóvel não é a primeira necessidade para quase todos, daí a queda nas vendas no ano em janeiro passado. (Ítalo S. Ávila)

Centro Histórico

É uma boa ideia recuperar o Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa veio até tarde, pois já perdemos referência do século 19 em termos de edifícios, caso do Malakof, ali ao lado do antigo abrigo de bondes, junto à Praça XV, no Centro, que foi o primeiro chamado arranha-céu da Capital e demolido. Há anos somente são construídos blocos de concreto, em qualquer inspiração artística, relevo ou adorno para embelezar a obra. Uma pena. (Maria Luiza B. P. Benitez, Porto Alegre)