Crise nos bares e restaurantes

(Empresas&Negócios, edição de 07/02/2022) Os porto-alegrenses ficaram tristes ao rememorar o fechamento de bares, restaurantes e até de um hotel na Capital, por conta da crise financeira causada pela pandemia. Para mim e muitos outros, Copacabana era um símbolo dos restaurantes da cidade, mas fechou. A crise e o abre e da economia a gente vê, depois, deixou um rastro de desemprego, conforme a matéria que li. (Nelson Madureira Filho)

Promessas

Referente à promessa de Lula de acabar com a paridade internacional do petróleo, a distância entre promessas e realizações fica, muitas vezes, só nas promessas. Em 2002, foi prometido na campanha isentar a tabela de IRPF no valor de até 10 salários-mínimos, reforçando que até este teto, não era renda. Nos governos dele e subsequentes, até o atual, a tabela do IRPF não acompanhou as correções devidas. Hoje, o assalariado que recebe acima de 1,58 salários, já tem retenção na fonte. Isto é uma vergonha, e nós, assalariados, não nos manifestamos nas ruas ou com panelaços. (Breno Ely)

Reajuste

Já que a população de Porto Alegre pagou, além do previsto, o IPTU adiantado, com desconto, bem que o prefeito Sebastião Melo poderia pensar em um reajuste para os servidores públicos municipais, há anos pleiteando algo nesse sentido. (Ivanor A. Ribas)

Combustíveis

O governo descarta fundo para baixar preços de combustíveis e Paulo Guedes quer desonerar só diesel. Uma vergonha! Quando o País não produzia petróleo, justificavam-se os aumentos pelo valor da cotação internacional. Agora, temos petróleo e pagamos preços internacionais. Não está certo. A política da Petrobras tem de ser mudada para respeitar o consumidor nacional e a fonte de nosso produto. Então, produzimos petróleo e não podemos consumir diante da escalada do preço internacional? A Petrobras tem de ser lucrativa para seus acionistas sem comprometer a capacidade de o consumidor nacional poder consumir o combustível para seu dia a dia de trabalho. (Júlio César Cardoso, servidor federal aposentado)

IPVA