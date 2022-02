Jornal do Comércio, página 10, edição de 28/01/2022). Fala-se em preço do dólar, inflação e outras coisas mais, mas o que fica é a alta da carne e tirando da mesa de milhões de brasileiros, esse alimento tão importante. (Francisco Carlos Meirelles, Porto Alegre) Num Estado onde o agronegócio é muito forte e a pecuária também, fica-se preocupado com a alta do preço da carne , ainda mais sendo o churrasco uma tradição e símbolo do Rio Grande do Sul (, página 10, edição de 28/01/2022). Fala-se em preço do dólar, inflação e outras coisas mais, mas o que fica é a alta da carne e tirando da mesa de milhões de brasileiros, esse alimento tão importante. (Francisco Carlos Meirelles, Porto Alegre)

Carta ao prefeito

Candeia lecionou que o sambista não precisa pertencer a nenhuma academia, ao ser natural em sua poesia. O samba plataforma do João Bosco - Aldir Blanc diz que não precisa que organizem nosso Carnaval. Territorialidade são redutos que o povo elege como seu palco natural para manifestações culturais e políticas. Não necessariamente nesta ordem. Nobre prefeito Sebastião Melo, em 1971 eu e um grupo de universitários negros lançamos na esquina da Borges de Medeiros com a rua dos Andradas (Rua da Praia) a semente que germinou e, se transformou na Esquina Democrática. Era o Grupo Palmares que ecoou pelo Brasil o "Dia da Consciência Negra". Nobre prefeito, penso que na época V. Exa. ainda estava em Goiás por isto não sabe da importância histórica que a referida esquina de tornou como plataforma das manifestações democráticas. Carnaval da Borges é patrimônio imaterial, querendo ou não. A famosa Esquina é conhecida em todo o País e fora dele, se alinha à "Boca Maldita" de Curitiba; Pelourinho em Salvador; Av. Paulista em SP. Candelária no RJ. Em homenagem à sua inteligência e sensibilidade, rogo que respeite a tradição da Esquina Democrática de Porto Alegre. Não permita ali o tráfego de veículos, a não ser os oficiais em caso de emergência. (Antônio Carlos Côrtes, Cidadão Emérito de Porto Alegre)

Assassinato

Coisa mais estúpida o assassinato do congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos. Três homens foram presos acusados pelo crime. Não podem ficar impunes, pois o caso teve repercussão mundial, ficando o Brasil muito mal caso não haja punição. (Marcos Vilalba Júnior)

Pesquisas

Se as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República estão corretas, estaria o PT com ampla margem de vantagem buscando um vice na chapa de Luiz Inácio da Silva fora do próprio partido, o que implicaria na inevitável divisão do poder com outra legenda? Parece bem improvável, ainda mais em se tratando de Geraldo Alckmin, um histórico e ferrenho opositor ao petista. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Ômicron

A variante Ômicron está matando centenas no Rio Grande do Sul e o Brasil já passou de mil mortes em um único dia. Para os especialistas, as mortes têm ocorrido em pessoas que não se vacinaram ou não aplicaram as doses recomendadas. Isso prova a importância de se vacinar. (Nilmar dos Santos Rocha Paiva, Eldorado do Sul/RS)