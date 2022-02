Buracos nas vias públicas

(Começo de Conversa, Fernando Albrecht, edição de 31/01/2002 do Jornal do Comércio) Não é só em Porto Alegre que existem muitos desníveis no asfalto e na pavimentação de vias públicas. Aqui em Tramandaí também temos avenidas com grandes desníveis e onde o asfalto falta de poucos metros em outros poucos metros da pista. É um problema, ainda mais agora quando milhares vêm para a praia, aproveitando a temporada de veraneio. (Fábio Ramos, Tramandaí/RS)

Eleições

Parece que vamos ter mais uma eleição para presidente da República onde o que mais se ouvirá serão acusações de uns contra os outros candidatos. Programas bons para levar o Brasil de volta ao crescimento, até agora não ouvi, nem li ou vi. Uma pena. (Othelo M. Ramos de Freitas)

Cine Imperial

Que bom que a Caixa Econômica Federal (CEF) vai, depois de muitos anos, fazer a requalificação do cine Imperial, de tantos e tão bons programas até alguns anos. Era chamado de o Cinema dos Namorados. Muitas matinês se faziam ali, quando o Centro de Porto Alegre era para onde todos rumavam nos finais de semana e mesmo à noite, meu caso, pois morava na Gal. Vitorino, para ficar na Praça da Alfândega vendo o movimento. Mas, tudo mudou, com a chegada dos centros comerciais que levaram para eles também os cinemas, esvaziando os de rua. Em Porto Alegre, só ficou o Capitólio. Saudades. (Cinara A. de Almeida)

Hipódromo do Cristal

Tudo indica que as corridas de cavalo que movimentavam Porto Alegre até alguns anos desapareceram para sempre. Antes tivemos o Hipódromo dos Moinhos de Vento, hoje o belo Parcão. O Hipódromo do Cristal chegou a ter muitas corridas famosas, como o Grande Prêmio Bento Gonçalves, onde senhoras da sociedade da Capital se apresentavam glamurosas, com belos vestidos e chapéus aos domingos que mereciam cobertura dos colunistas sociais da época. Agora, clubes sociais e até entidades beneficentes estão vendendo parte dos seus terrenos para arrecadar verbas a fim de se manterem, resultado da crise da pandemia e da falta de associados interessados, pois os costumes mudaram. Uma pena. (Fernando Antônio Mattos Correia)

A acomodação resolve?

O Brasil está satisfeito com a previsão de um PIB abaixo de 1%, enquanto a média mundial deverá ser de 4,4%? Os últimos governantes e parlamentares não levaram adiante as reformas básicas de que o País tanto necessita e ainda aprovaram gastos estratosféricos com nosso dinheiro, para sua reeleição. O povo não se manifesta nas ruas. O empresariado, que obteria as soluções apenas acenando com possível retenção dos tributos, silencia, parecendo conformado sem um terceiro nome forte e viável. (Adelino de Oliveira Soares, advogado)