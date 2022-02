Porto Alegre a Lisboa

Calçada

Na esquina da Assis Brasil com a rua Fernando Cortez, o passeio para pedestres está completamente destruído, exigindo que os passantes tenham que andar pelo leito da rua, entrando em situações de perigo de atropelamento ou queda, devido aos buracos. Já fizemos reclamação à Prefeitura de Porto Alegre, em julho de 2021, e nada foi feito. Apelamos ao prefeito Sebastião Melo, sempre atento aos problemas da cidade, para que adote alguma providência. (Renato José de Lima, contador, Porto Alegre)

Automóvel

O carro Renault Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano com etanol no tanque, registrando 10,8 km/l, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 km/l, segundo o Inmetro. É muito bom saber de carros mais econômicos, quando a gasolina subiu demais nos postos. Melhor ainda é que o fabricante pretende lançar um modelo elétrico já em 2022. Esse é o futuro, quando os combustíveis fósseis estão acabando. (Pedro Antônio Guimarães, Porto Alegre)