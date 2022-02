Adesão ao RRF

Um alívio para as finanças do Rio Grande do Sul ter recebido autorização da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).Com isso, a brutal dívida que o Estado tem com a União será remodelada, sem que caia a decisão do STF sobre o congelamento dos pagamentos. Segundo consta, estamos devendo bilhões de reais. De onde sairia esse dinheiro para pagar a conta? (João Brites Centeno, Porto Alegre)