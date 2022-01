Sensacional a. A prisão do astro francês Charles Trenet na Porto Alegre de 1953 foi algo que meus pais comentaram até anos depois do ocorrido. Falar do muito famoso 1001 Noites, na Zona Sul de Porto Alegre, onde bailes memoráveis arrebataram a mocidade daqueles anos dá uma saudade nostálgica maravilhosa de uma cidade que teve sim momentos românticos e sem saudosismo que alguns criticam, erradamente. Depois de Charles Trenet, preso aqui de maneira espalhafatosa no início dos anos 1950, que outros cantores internacionais famosos vieram a Porto Alegre? (Silvia Ruiz, Porto Alegre)