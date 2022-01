Jornal do Comércio, página 5, edição de 25/01/2022 É muito bom para todos, governo do Estado e os devedores, a iniciativa tomada pensando na renegociação das dívidas para que elas sejam pagas, geralmente por precatórios. Com quase dois anos de imobilidade econômica no Brasil, com milhares perdendo o emprego ou vendo suas atividades profissionais despencarem pela falta de clientes, caso de médicos, dentistas e advogados, por exemplo, é o melhor caminho (). Não adianta forçar um pagamento de quem não tem, nos dias atuais, condições de pagar. (Edvaldo Barcellos de Miranda, Porto Alegre)

Inflação

Agora foi a Pesquisa Focus que indicou que o Índice de Preços do Consumidor no Atacado (IPCA) está aumentado para 5,15% neste ano que recém está terminando o seu primeiro mês. Não falta mais nada para piorar o quadro que os brasileiros estão vivendo em meio à pandemia da Covid-19, que teima em ficar entre nós. Até quando, meu Deus? (Berenice Fonseca)

Fundo Eleitoral

Em plena crise da pandemia e com bilhões sendo direcionados para ajudar famílias carentes e que até fome estão passando, é uma vergonha nacional ter um fundo eleitoral em R$ 4,96 bilhões em 2022. A verba representa recursos públicos recordes para campanhas eleitorais. O chamado fundão destinou R$ 1,7 bilhão para a eleição de 2018 e R$ 2 bilhões em 2020 - agora partidos terão mais do que o dobro dos valores da última eleição. Até quando isso? (Moacir Álvaro Setúbal)

Clima

O clima está mesmo nos pregando uma peça. Depois de passar muitos dias com um calor em torno de 40 graus ou mais em Porto Alegre, resolvi dar um pulo em Tramandaí. Pois não é que encontrei uma friagem que me desconcertou totalmente. Tive que dormir com cobertor, o que jamais eu esperava. O clima mudou mesmo, com mudanças que jamais esperávamos. (Matheus Porciuncula Miranda)

Transporte coletivo

Tem razão o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), em tentar melhorar o sistema de transporte coletivo da capital gaúcha, mas com apoio federal e estadual, o que ele não tem conseguido, embora faça pedidos em nível nacional e em reuniões com outros prefeitos. A maioria ainda vai e volta dos seus empregos e outras atividades usando ônibus em Porto Alegre, como eu fazia quando ainda tínhamos bondes na Capital. Mas, tudo mudou, é sabido. O que fica certo é que o transporte coletivo tem que melhorar e muito, com tarifas acessíveis à população. (Ney Lima)