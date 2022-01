Mauá terá o primeiro projeto sob a nova lei no Centro", coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, página 17, edição de 19/01/2022 A revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre foi iniciada, começando por um edifício (). Espero que continue mesmo, julgando que voltar o Centro Histórico ao charme que tinha não será fácil ou algo rápido. Mas apoio a iniciativa, e espero que dê certo. (Lorena Pertence Moraes)

Centro de Porto Alegre II

Quando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), avança no seu interessante projeto de recuperação do Centro Histórico, eu que moro na rua Riachuelo, perto do Colégio das Dores, lembro que na Praça da Alfândega foi descoberta a escadaria de atracação de barcos ali no século 19. Mas tudo foi enterrado novamente. Por que não assinalar o local, desenterrar o achado histórico que levou ao nome de Rua da Praia, iluminar, cercar e colocar uma placa dizendo da sua importância? Fica a sugestão. (Marco Aurélio Szidoni)

Farmácias

O modelo de farmácias que oferecem um amplo espaço para o estacionamento de automóveis veio para ficar, tal o número delas de mais de uma rede de farmácias, aqui em Porto Alegre. É uma comodidade em momentos em que muitos têm automóvel, ao contrário de alguns anos passados, quando não era assim. Muito ouvi parentes, amigos e vizinhos dizerem que automóvel não era luxo, mas uma necessidade. Parece que isso se tornou uma grande verdade há mais de 30 anos. (Paulo Henrique Fontoura, Canoas/RS)

Gasolina e luz

o governo está preparando uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para baixar os altos preços da gasolina e da luz (Jornal do Comércio, página 5, edição de 21/01/2022). Estão muito altos mesmo e a população em geral sente o peso no bolso, sem poder arcar. Que venha logo esta PEC. (Jairo Mendes Solar, Porto Alegre)

Eleições antecipadas