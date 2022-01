Pêssego em Pelotas

"Fruticultura gera renda a municípios do Sul gaúcho", Reportagem Especial, Jornal do Comércio, edição de 17/01/2202 Pelotas tem a fama, muito merecida, de produzir os melhores pêssegos do Brasil. Em decorrência, as melhores compotas. Pois o caderno Empresas & Negócios () confirma a fama dos pêssegos pelotenses, de maneira correta. Parabéns! (Pandolfo Nunes de Almeida)

Clima

Se não há mudança climática no mundo, não sei mais o que pensar, com chuvas, enchentes e tudo o mais em algumas regiões, enquanto outras têm secas. Já li que houve até tempestades de neve no deserto. Isso mostra que o clima na Terra está mudando rapidamente e pode ser o início de algo irreversível. Muito perigo à vista. Que Deus nos proteja. (Maria Luiza Cervantes de Morais)

Litoral

Provavelmente por conta do calor forte em Porto Alegre, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul está com as praias muito cheias. Calor de 40 graus na Capital não é nada normal, mesmo no verão. Está demais mesmo, mas ainda bem que milhares têm a possibilidade de ir para as praias, sendo que os que ficam em Porto Alegre têm as piscinas comunitárias. (Flávio Outeiral Nascente)

Litoral II

A tempestade que caiu no Litoral Norte gaúcho no domingo foi muito forte e assustou demais. Raios, trovões e uma ventania fortíssima assustaram os veranistas e os moradores de diversas praias. Foi a resposta do clima ao calor que fez em Porto Alegre e que beirou os 40 graus centígrados. (Rose Delamare, Tramandaí/RS)

Vacinas

Tem mesmo que vacinar crianças. A Covid-19 voltou com toda a força e não poupa ninguém, nem os já vacinados. Já tomei todas as doses, até a de reforço, mas continuo me protegendo e com receio de pegar a doença. Assim, bom mesmo é vacinar as crianças, para protegê-las o mais rápido possível. (João Mateus)

Redes sociais

Conheço muitas pessoas que só se informam por meio das redes sociais. Pelo que ouço delas, as mentiras mais deslavadas, conhecidas como fake news, têm aceitação total. Não só acreditam como passam adiante tudo o que recebem, espalhando mentiras as mais ridículas, como aquela de quem tomar vacina pode ter mudanças nos seus rostos. É de uma ignorância total. (Victor Hollembach)