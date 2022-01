A mãe dos rodeios musicais", Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 14/01/2022 Gostei muito da reportagem sobre a Califórnia da Canção ("). Recupera informações relevantes e nos permite compreender melhor o papel do festival nestes tempos de tantas dificuldades para a área da cultura. (Pedro Luiz S. Osório)

Entrevista especial

"Simoni diz que o PDT terá candidato, mesmos em Bolzan", Jornal do Comércio, páginas 18 e 19, edição de 17/01/2022 Em referência à entrevista especial sobre candidatura própria do PDT ao governo do Estado (), coitado do Leonel Brizola, deve estar se contorcendo no caixão. (Arlindo Júnior)

Combustíveis

Jornal do Comércio, página 5, edição de 17/01/2022 Em relação à matéria sobre encerramento do congelamento do ICMS sobre os combustíveis "Arthur Lira atribui descongelamento de ICMS sobre combustíveis a cenário eleitoral" (), onde vivem esses secretários da Fazenda? ICMS é 35% em cima do preço do litro e, se não bastasse isso, ainda tem o preço de pauta, que é imposto sobre imposto. (Emerson Carlos Dorneles)

Testagem para Covid

Porto Alegre terá testagem para Covid-19 em nove unidades de saúde neste domingo Em referência à matéria "" (Jornal do Comércio, edição online de 15/01/2022), se tivessem feito isso em abril ou maio de 2020, talvez a coisa não tivesse sido tão feia. (Teresa Schembri)

Hábitos na Pandemia

Brasileiro bebeu mais, ganhou peso e fez menos exercício físico na pandemia" (Jornal do Comércio, edição online de 17/01/2022 Sobre a matéria "), eu, graças a Deus, consegui me manter. A academia ficou fechada por quatro meses, daí fazia atividade física na rua, no parque, sendo que este último achei que seria bloqueado também. O problema é que, querendo ou não, a pandemia mexeu com o nosso psicológico, e continua mexendo. (Diego Silva)

Criminalidade no RS