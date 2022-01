Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

"A redescoberta da Azenha", Jornal do Comércio, coluna Minuto Varejo, página 5, edição de 10/01/2022), todo o meu consumo, de roupas, eletrodomésticos, sapatos, farmácia, almoço, etc. é feito na Azenha, adoro! (Lili Sulzbach, Porto Alegre/RS) Em referência à retomada do polo comercial do bairro Azenha (), todo o meu consumo, de roupas, eletrodomésticos, sapatos, farmácia, almoço, etc. é feito na Azenha, adoro! (Lili Sulzbach, Porto Alegre/RS)

Comércio na Azenha II

Moro no bairro Azenha e já tinha percebido a volta do comércio, parabéns! (José Bruno Kappaun, Porto Alegre/RS)

Romildo Bolzan

(Jornal do Comércio, página 17, edição de 10/01/2022) Sobre a matéria "Romildo Bolzan rejeita candidatura ao Palácio Piratini, mas PDT insiste", Bolzan que trate de tirar o Grêmio do buraco que ele meteu, por omissão, e deixe essa candidatura de lado. (Jonas Costa)

Inflação alta

("Inflação estoura a meta e fecha 2021 em 10,06%, maior alta desde 2015", Jornal do Comércio, edição online de 11/01/2022) A maioria dos países está passando por este problema de alta da inflação, em função da pandemia. (Carina Silveira)

Voo cancelados

("Centenas de voos são cancelados em meio a avanço de Covid-19 e gripe", Jornal do Comércio, edição online de 10/01/2022) Em relação ao cancelamento de voos, as companhias demitiram funcionários não vacinados, e agora os vacinados não podem voar porque estão com Covid-19? (Bruno Manfro)

Concessão de rodovias

("Novo edital para concessão de rodovias gaúchas é publicado", Jornal do Comércio, página 11, edição de 11/01/2022) Sobre a concessão de rodovias gaúchas, o governo do Estado poderia conceder também o poder para que alguém com capacidade assuma o Estado... porque estamos à deriva! (Tiago Medina)

Corrupção

Os ex-ministros José Dirceu e Antonio Palocci já estão soltos, o mesmo ocorre com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB) - os dois últimos em plena campanha eleitoral, com amplos espaços em veículos de comunicação. O que causa estranheza é que ainda não liberaram o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), para que também possa concorrer novamente ao governo do Rio de Janeiro, o que seria compreensível, visto que todos foram presos pelo mesmo crime: corrupção. (Roberto Fissmer, Porto Alegre/RS)