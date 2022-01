Em relação à nota "Vice-lanterna" (), o jornalista Fernando Albrecht cita que o valor do salário mínimo no Brasil corresponde a US$ 2,2 por hora. Algo deve estar errado, pois o atual é de R$ 1.212,00, o que representa R$ 5,51 por hora (220 horas/mês). Portanto, em dólar, por hora, nosso salário mínimo corresponde a US$ 0,97, considerando a cotação do dia! Assim sendo, o título da nota deveria ser "Lanterna"! (Rui Bisch Fabres, Porto Alegre/RS)