Começo de Conversa, Fernando Albrecht, edição de 27/12/2021 A volta do cinema (Jornal do Comércio,) é um marco na retomada da vida normal em Porto Alegre, no Brasil e, pelo visto, em todo o mundo, mesmo com a variante Ômicron incomodando lá na Europa. Que vontade a gente tem de assistir um filme no silêncio e no escuro de um bom cinema aqui em Porto Alegre, como eu tenho há meses, sem poder realizar o meu desejo. Vou assistir todos os filmes que eu conseguir, agora em janeiro. (Hideraldo Ramos, Porto Alegre)

Pedintes

Alguns dos pedintes em sinaleiras de Porto Alegre - e são muitos - buscam sensibilizar os motoristas com cartazes. Mas, no Natal, vi um que se alinhou com a modernidade, no caso o PIX. Colocou seu CPF no cartaz. Com certeza, para facilitar doações. Mas, que tem gente passando muita necessidade e até fome com essa pandemia que teima em assustar, lá isso tem. (Marco Eurélio de Castro)

Calçamento

A prefeitura deveria fazer um chamamento para que os proprietários que têm condições mandem arrumar, pavimentar ou consertar suas calçadas em mau estado. Em algumas, o pessoal tem até medo de passar, por uma possível queda. Há anos, houve campanha nesse sentido, aqui em Porto Alegre, com bons resultados. (Gilson Ferraz)

Recesso

Tantas PECs, projetos de lei e outras decisões à espera de votações no Congresso Nacional, mas o recesso começou e segue até 2022, meses sem que nada seja decidido. Isso está errado. Não pode continuar assim. Os parlamentares têm que se dar conta dos problemas que assolam o País e tratar de votar o que é preciso. (Neusa Perez)