Vendas em alta

(Jornal do Comércio, página 7, edição de 27/12/2021) Uma boa notícia e quando a volta à normalidade comece a ser observada no Rio Grande do Sul é que o Natal registrou alta nas vendas e animou o varejo lojista. É o que todos os gaúchos esperam, com a volta também de mais empregos, o que está se consolidando aos poucos, esperando-se que não haja nenhuma recaída. É muito triste ver pessoas com cartazes nos cruzamentos de Porto Alegre pedindo ajuda para manter a comida para a família, geralmente com filhos pequenos. (Marcondes Silveira Martins, Porto Alegre)

Veraneio

Pela debandada em Porto Alegre rumo ao Litoral Norte e também ao Litoral Sul, com as atraentes praias do Laranjal, em Pelotas, e Cassino, em Rio Grande, penso que o veraneio deste ano, mesmo sem as festividades por conta da cepa Ômicron, será muito bom e movimentado. Descansar na praia é o que todos desejam, após quase dois anos tensos com medo do coronavírus e das mortes de milhares de brasileiros. (Saul M. Benavides)

Pesquisas

As pesquisas, com quase um ano faltando para as eleições de 2022, deixam margem para muitas dúvidas sobre a lisura delas. Não digo que sejam encomendadas, como muitos apregoam. Mas, penso que elas captam apenas um momento quase específico, não refletindo, realmente, o que se passa na mente dos milhões de brasileiros que estão preocupados com Covid-19, isso sim, um grave problema. Não sei ainda em que votarei, e milhões e milhões de brasileiros. Essa é a realidade atual. (Romualdo C. F. Brazil, Guaíba/RS)