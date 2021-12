Volta do emprego formal

página 5, edição de 24/12/2021 Melhor notícia seria impossível, além desta que está nado Jornal do Comércio, com o Brasil registrando a abertura de 324,1 mil vagas de trabalho em novembro. No ano todo, quase 3 milhões de empregos formais voltaram. Isso é o que precisamos. O Natal teve muito movimento no comércio, o que também mostra que a normalidade está voltando. (Nair Maria dos Santos, Porto Alegre)

Gramado

Gramado foi considerado o destino turístico mais procurado neste final de ano. A cidade gaúcha está de parabéns, se enfeita muito e, com isso, atrai muita gente de todo o Brasil. Comércio e prefeitura, além de outras entidades locais, trabalham para movimentar, embelezar e ter muitas atrações em Gramado e isso vem dando resultado positivo há muitos anos e nem a pandemia com a Ômicron conseguiu brecar a vontade de milhões que visitaram a Serra gaúcha. Nova Petrópolis e Canela, bem perto, também têm novas atrações, como o Museu do Silêncio, todo de pedra, em Nova Petrópolis, que visitei e gostei demais. (Suely C. de Andrade)

Pesadelo

Eu tinha apenas uns dez anos, na inauguração do Estádio Beira-Rio (Estádio Pinheiro Borda). Sou gremista, portanto, vi os pesadelos de títulos do rival, a nos esmagar durante um considerável período de torcedor nesta época (quase uma década!). Sei que outras gerações de gremistas, após neste século podem ter a oportunidade de me lerem agora, o meu sopro inevitável do protesto de indignação engasgado por um mais desastre de uma patética gestão(?) "careca" do meu clube, instituição centenária de futebol gaúcha na raiz do esporte inglês. Estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, mas vigilantes guerreiros atuantes na defesa das nossas glórias inigualáveis. (Helder Pinheiro Mayer, escritor, Alvorada/RS)