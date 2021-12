. Também prometeu que o 2º andar, após quase nove anos do incêndio, será entregue em 2022. O Mercado Público era onde as famílias porto-alegrenses iam fazer compras quando de festas, aniversários, casamentos, Natal e Ano-Novo. Redes de supermercados recém começavam a chegar por aqui, então, restavam armazéns, caso do localizado na Duque de Caxias esquina com a Gal. Canabarro, do senhor Lourenço, onde se comprava no caderno, pagando no final do mês. Outros tempos, saudosos, com certeza. (Manoel Soares P.)