Projeto Fazenda do Arado

"Vereadores alteram o Plano Diretor em área na Zona Sul de Porto Alegre" (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, 20/12/2021) . Que esse empreendimento na Fazenda do Arado traga mais desenvolvimento e empregos para Porto Alegre, principalmente para o bairro Belém Novo. (Antonio Carlos de Oliveira)

Repórter Brasília

Lendo, nesta segunda-feira, 20/12/2021, a coluna Repórter Brasília, do jornalista Edgar Lisboa, no Jornal do Comércio , deparei-me com uma entrevista com o deputado federal Bibo Nunes (PSL), em que ele define a palavra "mitômano": "é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira". Será que é daí que surgiu o termo "mito", relativo ao presidente Jair Bolsonaro? (Rui Bisch Fabres, engenheiro, Porto Alegre)

IPTU do Litoral Norte

As prefeituras do Litoral Norte devem enviar logo as guias para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com isso, facilitariam aos proprietários que moram na Capital para se organizarem para pagar o tributo, logo após o IPTU de Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana. (Ingmar Vianna)

Trânsito

O trânsito em Porto Alegre está com um movimento intenso. O problema são os motoristas e os motoqueiros que não respeitam os sinais, avançam no vermelho sem o menor cuidado. Daqui a pouco poderemos ter acidentes fatais, do jeito que as coisas estão andando no nosso trânsito em Porto Alegre. (Ruth B. Fontoura)