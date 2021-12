a matéria na edição de 17/12/2021 do Jornal do Comércio Muito boa, bem-feita, trazendo uma sensação de muitas saudades dos bailes na Reitoria, que marcaram, por quase 10 anos, tantos jovens daqueles anos mágicos, quando namorar era uma quase aventura, ainda mais indo aos bailes ali, um lindo salão, com o conjunto de Norberto Baldauf animando a todos. Quantos namoros começaram ali e avançaram para noivados e até casamentos, costume da época de uma Porto Alegre com muito mais calma, menos habitantes, com bondes e cinemas, onde os rapazes iam para a Rua da Praia no final da tarde para ver a passagem das gurias fardadas dos colégios Sévigné, Bom Conselho, Nossa Senhora da Glória e do Instituto de Educação, para uma inocente, mas entusiasmante paquera à distância. (Aderbal Monteiro, Porto Alegre)

Conjunto Norberto Baldauf II

Fundo Eleitoral

Destinar alguns R$ 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral em 2022 parece que só acontece no Brasil. Os partidos deveriam arrecadar dinheiro com seus adeptos. Talvez um auxílio oficial, mas jamais essa quantia fabulosa. No fim, todos os partidos, fossem da situação ou oposição, apoiaram a verba na votação. (Márcio Renck)

Ministro

(Jornal do Comércio, página 18, edição de 17/12/2021) André Mendonça é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos últimos anos, foi o indicado com mais protelação e, depois, falatórios pró e contra por ele ser, segundo o presidente Jair Bolsonaro, terrivelmente evangélico. Ora, como o Brasil é um país onde predomina a religião cristã, com os católicos também sendo maioria e, depois, os evangélicos, não entendo por qual motivo fizeram tanta discussão em torno disso. Hoje, no Brasil, tudo vira embate político e este foi mais um caso. Mas, não deveria ser assim. Um tumulto sem necessidade. (Antônio César Morales)

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai acabar, em um ou dois anos e definitivamente, com os tradicionais vestibulares que servem para o ingresso nas universidades, sejam públicas ou particulares. Não sei se isso será bom, penso que, a rigor, não será, pois ele é muito amplo, o Enem fala de tudo mas esquece as matérias básicas que deveriam nortear a maioria das questões. Pelo que tem sido noticiado, até mesmo influência política consta do Enem, o que está absolutamente errado. Ele tem que avaliar o conhecimento teórico escolar e nada mais, dos que fazem o exame. Só, nada mais! (Therezinha Lemos)