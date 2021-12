Precatórios do RS

(Jornal do Comércio, Caderno Especial Perspectivas 2022, edição de 17/12/2021) Faz muito bem o governador Eduardo Leite (PSDB) ao dizer que pagará os precatórios devidos pelo Estado. Ainda que tenha que pedir um vultoso empréstimo, ele assim levará a justiça financeira para milhares de gaúchos, que aguardam o pagamento após decisão judicial. Não seguiu o que o governo federal fez, com o aval do Congresso, ainda que lá, em nível federal, era para ter dinheiro para ajudar os mais pobres do Brasil. Que venha logo o pagamento dos precatórios. (Rubens L. Pinto Moreira, Porto Alegre)

Trânsito

Parece que só sai para a rua em Porto Alegre quem tem automóvel, tal quantidade de veículos nas vias. É a volta da normalidade que a maioria quer, mesmo com a Covid-19 assustando meio mundo. Mas tem que ter cuidado, pois temos motoristas e motociclistas que não ligam para sinal vermelho, vão passando e com alta velocidade. Aí reside o perigo e conheço pessoas que foram atropeladas em plena faixa de segurança no Centro. Isso não pode acontecer. (Rosana Queiroz)

Boate Kiss

Passados quase 9 anos, 243 jovens mortos, 636 feridos, retirada do direito da comunidade de Santa Maria julgar o homicídio coletivo, crime tenebroso, com queimaduras internas, externas e sufocamento por gás tóxico, num labirinto transformado em câmara de gás que impossibilitou a defesa das vítimas, milhares de páginas processuais, julgamento definitivo pelo tribunal do júri, aplicação de pena ínfima (menos de um mês por vítima), com progressão de regime, sobrevém habeas corpus do Tribunal de Justiça, sem sequer ter conhecimento da sentença. O horror de 27 de janeiro de 2013 não tem fim. (Paulo Roberto Chedid, estudante, Porto Alegre)