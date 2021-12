O sucessor de Eduardo Leite

Jornal do Comércio que trabalhará para fazer o seu sucessor no Palácio Piratini ( O governador Eduardo Leite (PSDB) disse aoque trabalhará para fazer o seu sucessor no Palácio Piratini ( Entrevista especial, caderno Perspectivas 2022 , JC, edição de 17/12/2021). Penso que ele mesmo deveria concorrer à reeleição. É um bom nome, perdeu a candidatura a presidente da República para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que, segundo pesquisas, não terá chance de eleição. Então, o governador do Rio Grande do Sul deveria ficar no Piratini, ainda que eu reconheça que ele quer manter um trabalho muito bom para o Estado, garantindo fazer o seu sucessor, junto com outros partidos que o apoiaram nas reformas de sucesso. (Adelaide Pires, Porto Alegre)

PIB do RS

Só espero que se confirme a previsão otimista do presidente da Fiergs , Gilberto Petry (Jornal do Comércio, página 5, edição de 15/12/2021), de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul cresça quase 10%. É tudo o que se deseja, pois a economia precisa gerar milhares de empregos no ano que vem, para minorar as dificuldades de milhares de pessoas que estão sem um trabalho regular, passando muitas dificuldades. (Estela Farias Martinel)

Abertura de empresas

Abrir uma empresa pela internet em 10 minutos é um sonho de todos os empreendedores, o que, se se confirmar mesmo, será um grande avanço para a economia gaúcha (Jornal do Comércio, 16/12/2021). Mas, pelo passado burocrático e com tantas guias aqui e ali, tem que se confirmar essa boa iniciativa na prática. (Márcio S. de Pavageau, Porto Alegre)

Praças de Porto Alegre

Muito boa a ideia do prefeito Sebastião Melo (MDB) em nomear xerifes para as praças de Porto Alegre. Temos muitas pessoas que cuidam, voluntariamente e com acertos, das praças e pracinhas da Capital. Que a ideia continue e se amplie, Porto Alegre merece. (Neide Aparecida)

