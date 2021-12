Salário-mínimo regional

Aumentar o salário-mínimo aqui no Rio Grande do Sul para R$ 1.305,56 é muito bom para os empregados domésticos. Mas, não sei se será bom para quem emprega e não tem reajuste de vencimentos, no caso os servidores públicos do RS e da Prefeitura da Capital. A esperança é que o fim da pandemia em 2022, como se espera, acabe por trazer de volta os consumidores. (Mariangela Cordeiro, Porto Alegre)

IPTU

Se os proprietários de Porto Alegre pagarem o IPTU como a prefeitura está prevendo, serão R$ 650 milhões. Com esse dinheiro todo, espero que a prefeitura continue o trabalho de limpeza e pintura de murais na cidade, que ainda está muito feia por conta das pichações. (Tarso Vieira)

Feovelha 2022

A sétima Exposição Nacional do Corriedale será realizada em janeiro de 2022, no Parque Charrua, em Pinheiro Machado, quando da 38º. Edição da Feira e Festa Estadual da Ovelha, a Feovelha. (Eunice Garcia, Pelotas/RS)

Réveillon

Não fazer festas na virada do ano, no Réveillon, está virando uma norma entre estados e, muito mais, cidades brasileiras. Mas, penso que há um certo exagero, pois esta variante, a Ômicron, tem infecções sem maiores problemas, segundo divulgado. E o Brasil, com cerca de 211 milhões de habitantes ter 20 ou 30 atingidos por ela e, felizmente, sem ninguém morrer, é uma diferença formidável em favor das pessoas. Quanto às festas da virada do ano, penso que houve precipitação em não as realizar. Basta não fazer aglomerações, mas lançar fogos na beira-mar ou em pontos afastados das cidades não traria nem trouxe problema algum antes. (Leonardo Figueiredo, Tramandaí/RS)

Futebol

Ainda bem que os clubes de Porto Alegre começaram a diminuir despesas. Pagam muito para atletas e, neste 2021, a dupla Grenal não conseguiu nada, pelo contrário, o Grêmio foi rebaixado. Para 2022, com gente nova no comando e nas equipes, talvez consigam algo melhor. (Silvio de Mello, Porto Alegre)

Futebol II

Não entendo tanta lamentação pelo rebaixamento do Grêmio, que disputará a Série B do Brasileirão em 2022. Já esteve rebaixado antes, venceu, foi campeão e voltou. Se pensar positivo, o torcedor gremista pensará em mais um título para o clube, mesmo sendo na Série B. Tem que ser positivo. (Geraldo Gouveia)