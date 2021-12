Contratações no Litoral

Após o pior da pandemia, também acredito que o veraneio deste ano, tanto no Litoral Norte do Estado como no Litoral Sul, Cassino, em Rio Grande, Pelotas (Laranjal), São Lourenço e outros locais será muito intenso, com enorme procura dos gaúchos. A maioria das pessoas está esperando uma chance de sair de casa, caminhar, respirar ar puro e ter convivência. Por isso, o comércio lojista está admitindo muita gente para a temporada de verão. Todos querem aproveitar o próximo veraneio. (Maria Thereza Reverbel)

Assim como a prefeitura Capital anunciou como será o pagamento do IPTU para 2022, penso que o Estado também deveria seguir o modelo e enviar os boletos do IPVA para 2022. Não deve deixar para a última hora, podendo até mesmo arrecadar bastante com muitos, milhares provavelmente, antecipando o pagamento dos seus veículos. (Ademar Possebon)

Em atenção, sobre como proceder para pagar o IPTU 2022 com desconto de 8% até 4 de janeiro, caso o documento não chegue a tempo pelo correio, a Secretaria Municipal da Fazenda informa que as guias do IPTU podem ser emitidas pelo site. Os contribuintes que desejam consultar e imprimir a guia de pagamento devem acessar o site prefeitura.poa.br/iptu e clicar no primeiro ícone, Imprima a Guia, e, em seguida, em Emitir Guia. Para gerar o documento, é preciso inserir a inscrição do imóvel (que também pode ser pesquisada no site, através do CPF do titular e endereço). A Secretaria da Fazenda orienta que os usuários busquem tirar suas dúvidas por meio do site. No item Saiba Mais, há lista de perguntas e respostas sobre o assunto. Ou ainda pelo Portal de Serviços. A pasta tem atendimento presencial, mas está operando com restrições devido às medidas de redução do contágio pela Covid-19, e também pelo 156, onde o usuário deve escolher a opção 4 para falar sobre o tributo. (Adriana Ferrás, assessora de Comunicação da Secretaria Municipal da Fazenda)