Alta da inflação

(Jornal do Comércio, página 7, edição de 13/12/2021) Realmente, a inflação está incomodando demais. A carne, então, está com o preço nas alturas e passei a comprar carne de frango, mais barata. Não é a mesma coisa, em termos de sabor, ainda mais para nós, gaúchos, que gostamos de um churrasco, que virou alimento de rico. Só espero que seja reflexo ainda de problemas maiores e que, com a volta da normalidade em janeiro de 2022, o preço caia. (Telvio Mansur)

IPTU de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre diz que começou a enviar os boletos para o pagamento do IPTU de 2022, com desconto para quem quitar à vista até 4 de janeiro. Mas não se pode esquecer que os Correios têm atrasado a distribuição de correspondência, e 4 de janeiro do ano que vem está muito perto. Se não se receber a guia, como pagar? (Paula Miranda)

Drogas

São cada vez mais constantes as constatações de transporte de drogas nas mais variadas formas, inclusive por caixões em carros de funerárias, dentro de ambulâncias etc. As apreensões são uma insignificante parte do total comercializado e custam-nos caro em viaturas, equipamentos, pessoal, perseguições, julgamentos, manutenção dos presos. Considerando ainda as graves e irreversíveis consequências nos seres que se viciam, há urgente necessidade de reexame dos métodos atuais para combate a essa silenciosa, mas tão perniciosa arma. Legisladores e autoridades, unam-se, pois estão perdendo a guerra! (Avelino Cabral, escriturário)

Clima

Antes, seca no Nordeste e no Centro-Oeste, aqui no Brasil. Agora, inundações terríveis. Mas tem gente que acha que não existe mudança climática no planeta. Só se não tomam conhecimento do que está acontecendo na Terra, Brasil mais do que incluído. Olhem os tornados nos EUA também, que mataram pessoas e destruíram cidades. Um pavor! (Maria Cristina Romano, Porto Alegre)

Passaporte da vacina

Tem, sim, que pedir passaporte vacinal dos estrangeiros que chegam ao Brasil. Lá fora pedem atestado de vacina e todo mundo aqui acha correto. Só com a vacina vamos acabar com a pandemia do coronavírus. (Dagoberto Souza)

Réveillon

Tem que fazer festas da virada do ano. Iniciaremos um novo período em nossas vidas, deixando para trás essa doença maldita que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil e milhões no mundo. Não adianta mais ficar em casa esperando que tudo passe. Vamos voltar a trabalhar e ter vida normal. (Celso Mantovani Ribeiro)