Aviação no Interior do RS

as matérias da jornalista Patrícia Comunello (Caderno Empresas&Negócios, edição de 13/12/2021 do Jornal do Comércio) sobre as novas e importantes rotas da aviação regional para o Interior do Estado Muito boas. As pessoas tinham que andar de automóvel ou ônibus para vir a Porto Alegre, agora têm a rapidez para facilitar seus deslocamentos, principalmente para o Centro do País. (Edmundo S. de Aguiar, Santa Cruz do Sul)

Passagens aéreas

Justificáveis os reajustes nas passagens aéreas devido aos altos custos dos combustíveis. Mas, cobrar de 3% a 6,27% a.m. de juros, em parcelamentos até 10 vezes já é um roubo, absurdo que deveria ser investigado pelo Procon, Infraero, e outros órgãos fiscalizadores. Mesmo com a Selic a 9,25% ao ano. Empresas aéreas, bancos, supermercados e administradoras de cartões estão exorbitando suas liberdades de cobrar quanto querem. Com os altos custos de despesas aeroportuárias, bagagens etc., como incentivar o turismo a custos turbinados a cada procedimento de uma viagem? Com certeza passageiros e viajantes vão preferir optar por ônibus - que estão oferecendo bastante conforto - , internet e atenção) do que perder muitas horas em aeroportos com os atuais custos de bilhetes, juros e taxas de embarque. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Começo de Conversa

o recanto Esculturas Parque Pedras do Silêncio, em Nova Petrópolis (Começo de Conversa, página 3, Fernando Albrecht, edição de 10/12/2021 do Jornal do Comércio) Muito interessante. Estive lá, com outras pessoas em uma excursão e encontro de família. Isso em 2018 eu gostei muito, como também as outras pessoas admiravam e gostavam. Quem for por lá, não deixe de visitar, e após Gramado, é só descer rumo a Nova Petrópolis que o Parque fica um pouco antes de chegar na cidade que também é uma atração. (Carlos Augusto Monclaire)

Angela Merkel

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, deixou o cargo após 16 anos de muito sucesso à frente do governo da Alemanha. Ela é a prova de que quando as mulheres se interessam, têm competência para exercer qualquer cargo. Não adianta preconceito, nem aqui nem na Alemanha, é só querer e se dedicar, como no caso dela. (Marcela Antunes, Porto Alegre)

Boate Kiss

A maior prova da injustiça que foi o julgamento da Boate Kiss do jeito que estava, foi o tempo decorrido da tragédia, 8 anos, o banco dos réus vazio, as contradições das versões apresentadas entre réus, Prefeitura, Bombeiros e Ministério Público, e a sensação de impunidade pós-sentença, coroada pela concessão legal dos habeas-corpus. Num julgamento justo e correto, todos os réus seriam imediatamente presos, após lida a sentença. (Newton Bittencourt dos Santos, professor, Porto Alegre)