Auxílio Brasil em dezembro

o governo federal pagará agora no mês de dezembro o Auxílio Brasil, de R$ 400,00 (Jornal do Comércio, Economia, página 6, edição de 09/12/2021) Tem gente passando fome. Em Porto Alegre, vejo muitas pessoas dormindo embaixo de marquises. É uma tristeza a gente saber que temos pessoas com fome, com frio, sem um teto para morar. Por isso, foi muito bom saber que. Não resolverá todos os problemas sociais que o Brasil tem, mas, certamente, aliviará a penúria de muitos em todo o País. (Paulo Roberto B. Antunes de Freitas, Porto Alegre)

Problemas na periferia

Indo aos bairros e ouvindo as reivindicações dos moradores, o prefeito Sebastião Melo (MDB) está fazendo um bom trabalho. Ou, do contrário, muitos órgãos da prefeitura de Porto Alegre só ficariam sabendo dos problemas da periferia da cidade por meio dos jornais, rádios e tevês. Espero que o prefeito continue assim e agilize a solução para tantos problemas que temos em Porto Alegre. Entre eles, que continue uma operação tapa-buraco em muitas ruas e avenidas da Capital. (Manoel de Castro)

Réveillon

Réveillon na orla do Guaíba, em Porto Alegre, é cancelado, portanto, foi feita uma ação de prevenção para evitar as transmissões deste vírus contagioso que realiza mutações constantemente, e para preservar vidas. Decisão de sabedoria, tomada em conjunto com os secretários municipais, concessionária e o prefeito. Neste contexto, também elogiamos as forças que executam as tarefas árduas de dispersar as aglomerações, como EPTC, Brigada Militar, Guarda Municipal, agentes de trânsito, etc. (Marcelino Pogozelski, diretor da UGT/RS)

Covid-19

Basta de deixar a população temerosa de retomar as atividades normais por conta da Covid-19, mesmo usando máscara, lavando as mãos e usando álcool em gel. Ninguém mais aguenta o recolhimento obrigatório. Temos que sair, passear, visitar as pessoas, fazer almoços em família e assim por diante. O coronavírus já matou milhares, tivemos pandemias terríveis desde que a humanidade se conhece e, segundo os especialistas, outras virão, no futuro. Não tem como evitar que elas cheguem. (Antônio Telmo Cardoso)

Futebol

Muitos reclamando da vitória do Juventude sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Esquecem que se o Bahia vencesse e o Juventude não, teríamos um outro time na Séria A em 2022. Assim, ficamos com um time gaúcho, da Serra. Melhor para o Juventude e para o futebol gaúcho. (Rose Maria Floriano, Caxias do Sul)