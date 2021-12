Reajuste ao magistério

reajuste para o magistério em 32% (Jornal do Comércio, edição de 09/12/2021) Ainda bem que o governador Eduardo Leite (PSDB) confirmou. Milhares de professores ficaram apreensivos quando, no final de semana passado, circulou a notícia, falsa, claro, que teria afirmado que não daria o reajuste por falta de verba em 2022. Pessoas sempre contrárias a ele lançam notícias falsas para prejudicá-lo, com certeza. Mas, foi uma grande mentira, ele deu o aumento tão esperado. (Cátia R. Ferreira)

Recuperação fiscal

Quem é contra a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governo federal, como alguns políticos, não pode esquecer que o Estado está devendo uma fábula de dinheiro para a União. Aderindo, terá uma grande folga, pois hoje não paga o que deve baseado em decisão que conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Por isso, tem sim que aderir, será o melhor para o Estado, ainda que seja só em 2022. (Sepé M. dos Santos, Porto Alegre)

Edifícios

É grande o número de edifícios novos em construção aqui em Porto Alegre. Mas, pelo visto, são apenas para pessoas de alto poder financeiro, pois, ao perguntar em alguns lançamentos, soube que o valor inicial é de R$ 1,3 milhão, podendo ser até maior. Logo, muito acima da capacidade financeira da maioria dos porto-alegrenses. Mas, depois, o valor não me surpreendeu, pois temos apartamentos com até três suítes. Três quartos com banheiro em um único apartamento. Aí, fica caro mesmo. (Anamélia Ferraz)

Vale-gás

surge o Vale-gás, cujo botijão de 13 quilos está em torno de R$ 100,00 (Jornal do Comércio, página 7, edição de 08/12/2021) Quando eu pensava já ter visto quare tudo em termos de inflação no Brasil, pois passei dos 70 anos, eis que. É muito caro para a maioria das famílias brasileiras. Mas, ao lado disso, temos a gasolina, com o litro em torno de R$ 6,50. Também é muito caro, enquanto milhões de brasileiros não têm sequer um emprego formal. Até quando irá essa situação? (Renato Carlos Mantena, Porto Alegre)

Futebol

O futebol feminino está muito bom. As gurias jogam bem, são esforçadas, lutam do primeiro ao último minuto, segundo o Grenal do título estadual, disputado no último domingo na Arena do Cruzeiro, em Cachoeirinha. Acabou sendo decidido nos pênaltis, mas foi um bom jogo. Que outras equipes montem equipes de futebol feminino, aqui no Rio Grande do Sul. (Martha Martinez, São Leopoldo/RS)