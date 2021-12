Investimento do Estado

O governo do Estado quer investir R$ 1,7 bilhão em 2021, mas até o mês de novembro deste ano só conseguiu R$ 413 milhões (Jornal do Comércio, 07/12/2021). No entanto, isso não deve desanimar ninguém, muito menos o governo. Afinal, recém estamos saindo de quase dois anos de paralisia intensa nos negócios e em quase todas as atividades. Investir e ter fé no futuro é tudo o que o Rio Grande do Sul precisa, de todos os gaúchos. (Marilena Sampaio Corrêa) No entanto, isso não deve desanimar ninguém, muito menos o governo. Afinal, recém estamos saindo de quase dois anos de paralisia intensa nos negócios e em quase todas as atividades. Investir e ter fé no futuro é tudo o que o Rio Grande do Sul precisa, de todos os gaúchos. (Marilena Sampaio Corrêa)

Eleições 2022

Aos poucos, vão sendo definidos os candidatos a presidente da República. Penso que temos assuntos muito mais importantes agora, até porque as eleições só ocorrerão no final de 2020. Falta um bom tempo. Até lá, vamos tocar o que interessa agora para todos os brasileiros, acabando com tanta fome e miséria. (Ruy Alcântara)

Serviço social

Uma moça com aspecto de subnutrida está sempre a pedir nas sinaleiras da avenida José de Alencar entre a Getúlio Vargas e a Gastão H. Mazeron. Está sempre grávida. Perguntada, uma vez, pelo nenê, respondeu que havia morrido e, agora, estava no céu cuidando dela. Nunca apareceu com filhos e mora embaixo de uma lona plástica em um cruzamento. Onde estarão seus filhos? Terá parentes que cuidem deles? A vida dela é desumana. Acredito que o Serviço Social ou da prefeitura ou do Estado deveria, se já não o fez, abordá-la e conversar com ela, mostrando-lhe os malefícios que ela está fazendo aos filhos e para ela. (Getúlio Dorneles Fernandes da Silva, administrador, Porto Alegre)

Isenções nos ônibus

As isenções no transporte coletivo em Porto Alegre vinham sendo ampliadas há anos. A consequência era que quem não tinha isenção acabava pagando mais caro pela passagem, o que, para mim, era uma injustiça. Ainda bem que as isenções foram diminuídas bastante. (Itamar S. Mendes, Porto Alegre)

Touro

Os protestos contra a estátua de um touro dourado em frente à B3, em São Paulo - que foi retirado -, tiveram repercussão nacional . Em um momento em que o preço da carne bovina está nas alturas, expor estátua de bovino banhado a ouro causou revolta. Criado sem a pretensão de ser cópia do famoso touro de Nova York, segundo o autor da obra, a intenção era trazer turistas para a região. E conseguiu, atraindo bastante curiosos que gostariam de ver a obra da discórdia, melhorando o comércio na região. Mas, ao contrário do que pode parecer, a estátua dourada não significa uma afronta à situação de extrema dificuldade financeira em que se encontram milhões de brasileiros. Segundo o autor, a obra quer trazer "força e coragem", que é o que mais precisamos no momento. É só através da geração de empregos que um país consegue superar suas crises. (Rogério Araújo, gestor e consultor financeiro)