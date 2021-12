"Iris Nogueira será a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado" (coluna Espaço Vital, Jornal do Comércio, 07/12/2021) . Mulheres ocupando espaços de poder é uma notícia alvissareira, ainda mais nesta época de radicalismo absurdo e de preconceitos sob todos os aspectos. Além da capacidade técnica e liderança demonstrada pela magistrada neste mais de 30 anos de carreira, pelo que se tem notícia, o olhar feminino certamente aperfeiçoará a justiça gaúcha. (Luis Carlos Souza Dos Santos)

Nova presidente do TJ II

Enfim uma mulher na presidência do Tribunal de Justiça. Afinal, as mulheres são maioria nos cursos de advocacia, são maioria na magistratura. Nada mais natural do que a combativa desembargadora Iris Nogueira assumir o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Quem sabe a Deusa Íris Mensageira fala com a Deusa Thêmis e propõe mais Justiça aos mortais? (Jurema Josefa Silva)

Prisões superlotadas

(coluna Começo de Conversa, do jornalista Fernando Albrecht, edição de 07/12/2021 do Jornal do Comércio) Um misto de medo e tristeza tive quando vi as fotos publicadas na página 3. Quase não entendi o que via, pensando se tratar apenas de um amontoado de roupas. Mas, olhando bem e demoradamente, vi pernas e braços de pessoas deitadas junto ao chão no Presídio Central de Porto Alegre, amontoadas. Isso não pode continuar. Mesmo que cadeia não seja hotel de luxo, também não pode ser masmorra, como já foi dito por muitos. (Nataniel Cavalheiro Montoro)

Cadeias

O Rio Grande do Sul tem que construir cadeias em polos regionais, nas cidades do Interior. Não precisam e nem devem ser grandes, talvez em torno de, no máximo, 300/400 apenados. Aí será bem mais fácil administrar e dar condições condignas a quem cumpre pena de prisão, ao mesmo tempo em que o Presídio Central de Porto Alegre, mais do que superlotado, terá menos encarcerados, bom para eles e para toda a Porto Alegre. (Izalda Maria Monteiro)

Futebol

Está certo que façam torcida para que o Grêmio não caia para a Série B do Brasileirão. Agora, ficar torcendo contra o Juventude não é nada legal (acabou mesmo perdendo para o São Paulo). Como disse, há anos, o falecido, então famoso, Cândido Norberto, quando de uma derrota de um dos times da dupla Grenal lá na Serra e alguns da mídia afirmaram que o Rio Grande do Sul estava de luto: "Ué, eu não sabia que Caxias não ficava no Rio Grande...". (Rosemary F. Ribas)