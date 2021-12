Anuário de Investimentos 2021

o caderno especial Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, na edição desta segunda-feira, 06/12/2021, do Jornal do Comércio Muito bom. Apesar de todos os problemas, fechamento de empresas e as dificuldades impostas a todos nós, houve muitas aplicações em negócios e infraestrutura gaúchas neste ano que está terminando. A esperança é que a retomada continue por todo o ano que vem, abrindo empregos e consolidando negócios. (Josué Ferlinn)

Anuário de Investimentos II

"Infraestrutura lidera aportes bilionários em solo gaúcho" (caderno especial Anuário de Investimentos do RS) Em relação ao texto, o Estado viável para um desenvolvimento sustentável é nosso. O que falta ainda é um planejamento plurianual consolidado. Temos um futuro assegurado, desde que se tenha responsabilidade coletiva, desde os municípios. (Francisco Berta Caníbal)

Anuário de Investimentos III

Parabéns pelo excelente trabalho apresentado a nós, leitores, no especial Anuário de Investimentos do RS 2021. (Carlos Mario Mezzomo)

Reajuste aos professores

Felizmente, o governador Eduardo Leite (PSDB) está anunciando um bom reajuste para o magistério do Estado. Somente com a educação poderemos tirar o Rio Grande do Sul de alguns atrasos que ainda tem, com a desigualdade social. (Paulo Mariath, Porto Alegre)

Coluna Minuto Varejo

(coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, página 5, edição de 06/12/2021) Uma pena que, por problemas de metragem no Plano Diretor, a rede Havan não abrirá mais uma das suas superlojas em Porto Alegre, na Zona Leste. Tem gente que não gosta da rede, misturando posições políticas com negócios. Acontece que a Havan dá milhares de empregos e com mais uma loja eles também chegariam a mais um ponto da cidade. (Itamar P. de Freitas Soleri)

Indicação ao STF

A aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF) seguiu, para mim, uma tradição. Não me lembro de, em tempos recentes, de alguém indicado pelo presidente da República ao Supremo que não tenha sido aprovado. Se julgam errado o modelo atual das indicações pelo presidente, que tratem de mudá-lo, pois o Congresso continuará aprovando as indicações, penso eu. (Reginaldo César Cortês, Porto Alegre)