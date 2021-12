Pensei que jamais saberia desta boa notícia, com o Tesouro do Estado tendo superávit, algo que não acontecia há muito tempo (Jornal do Comércio, página 5, edição de 02/12/2021). Só espero que não haja entusiasmo e as despesas voltem a subir mais do que a arrecadação. O equilíbrio financeiro é bom para todo o Rio Grande do Sul, no mundo oficial e nos setores do comércio, da indústria e dos serviços. Parabéns ao governador Eduardo Leite e à sua equipe da Fazenda. (Geraldo Bandeira)

Sinaleiras

Tenho visto muitas sinaleiras não funcionando em cruzamentos da Capital. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) tem que vistoriar mais seguido e não deixar as sinaleiras sem funcionar, pois, temos cruzamento muito movimentados e isso traz perigo. (Márcio Lima de Godoy)

Eleições

João Doria será o candidato do PSDB à Presidência da República. Derrotou o nosso governador, Eduardo Leite, que disse que não concorrerá à reeleição. Penso que faz muito bem. Afinal, ser governador do Rio Grande do Sul não é fácil. Eduardo Leite é jovem e poderá buscar outros cargos, também com sucesso. (Clésio Monteiro de Araújo)

Eleições II

Pelo que ouço falar entre conhecidos, parentes e vizinhos, até agora, para 2022, o que parece bem certo é que os dois, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, não vencerão, mesmo que as pesquisas (?) apontem o ex-presidente como liderando. (Mário Augusto Schwanger)

Vírus

Estão alarmando demais a população com este novo vírus, variante ou cepa, seja lá o nome que queiram, dar, o Ômicron. Autoridades sanitárias da Organização Mundial da Saúde dizem que as precauções continuam as mesmas de sempre, principalmente a vacinação. Vamos continuar usando máscaras, lavando seguidamente as mãos e usando álcool em gel. Também evitar aglomerações. Mas, do jeito que vai, vão gastar todo o alfabeto para nomear as novas variantes da Covid-199... (Manoel T. Sampaio)

Décimo-terceiro salário

Depois que o governo do Estado anunciou e pagou parte do décimo-terceiro salário ao funcionalismo, a prefeitura de Porto Alegre fará o mesmo, mas integralmente, no próximo dia 134 de dezembro. Será uma injeção de ânimo nos milhares de servidores municipais, além de permitir que compras de Natal sejam feitas, melhorando o movimento dos lojistas, o que é bom. (José Carlos P. Rosa)