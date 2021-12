Jornal do Comércio, página 18, edição de 02/12/2021 Finalmente, o magistério gaúcho será recompensado nos vencimentos, após anos sem reajuste (). É uma reivindicação justa que os professores e as professoras vinham fazendo há anos e que, agora, será atendida, no ano que vem. Mesmo se sabendo que o Estado não tinha condições financeiras antes, as quais agora tem, era um problema e até uma injustiça contra o magistério. Mas, ainda bem que virá um reajuste de 31,3%. Antes tarde do que nunca, segundo o ditado popular. (Antonieta Prado Correa, Sapiranga/RS)

Avenida Eduardo

Muito bem lembrado pelo jornalista Fernando Albrecht, em sua página Começo de Conversa do Jornal do Comércio , o antigo nome da atual avenida Franklin Delano Roosevelt, que era avenida Eduardo. O 4º Distrito de Porto Alegre tinha tanta vida própria que era chamado de o Bairro Cidade, com muita razão. Até um clube, o Gondoleiros, ainda presente, um time de futebol, o Renner, e muitas lojas. Agora, está sendo recuperado e, tudo indica, voltará aos seus melhores tempos, no que acredito. (Nathalia Ritter)

South Summit

a próxima edição da South Summit foi confirmada para Porto Alegre em 2022 pela sua idealizadora, María Benjumea Que bom saber que. Será no Cais Mauá, que terá alguns dos seus armazéns recuperados e adaptados por empresas. Porto Alegre, no mês dos seus 250 anos, será notícia internacional. (João Carlos M. Fortes, Porto Alegre)

Boate Kiss

Foi uma tragédia, a maior da história do Rio Grande do Sul e talvez até mesmo do Brasil, segundo foi noticiado depois. Morreram 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, a maioria jovens, moças e rapazes, que saíram para um a noite de alegria e não voltaram para suas casas depois, além de 600 feridos. Com esses números, me pergunto como uma boate poderia acomodar cerca de 800 pessoas? (Thiago Martins)

Boate Kiss II

O Julgamento da Boate Kiss já está fadado ao fracasso e à injustiça, isto porque o Ministério Público (MP) blindou os promotores e demais autoridades públicas para não serem responsabilizadas criminalmente pela tragédia (quem libera o funcionamento de uma casa noturna naquelas condições também assume risco pela tragédia). Ainda mais que o MP recebeu 3 TACs (reclamações da comunidade) e fez as vistorias na boate. Essa blindagem se deu quando o procurador-geral de Justiça indeferiu os 24 nomes apontados pelo inquérito policial. Mesmo que os quatro réus sejam condenados à pena máxima, não vai trazer a sensação de justiça aos familiares, muito menos a indenização devida. Por que o MP não interditou a boate? (Newton Bittencourt dos Santos, professor, Porto Alegre)