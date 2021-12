Jornal do Comércio, Caderno Empresas&Negócios, edição de 29/11/2021 O nome é bem popular, pois os atacarejos agora estão se espalhando no Rio Grande do Sul (). Eles oferecem preços mais baixos, pois são de grupos donos de supermercados, até hipermercados, em Porto Alegre e outras cidades. Os preços da cesta básica são até 18% mais baixos nos atacarejos. Uma boa economia, sem dúvida. (Lourival A. de Aguiar, Canoas/RS)

Futebol

Não adianta a dupla Grenal ficar trocando treinadores, quando o problema é o time. O Juventude fugiu do rebaixamento, com a vitória de terça-feira, dia 30, vitória bem merecida e com grande público apoiando, lá em Caxias. E a prova do que eu disse é que as gurias do Grêmio e do Internacional disputarão o título gaúcho no próximo domingo, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Elas estão jogando muito, são dois bons times, onde os respectivos treinadores só dão a tática a ser adotada em cada jogo. Que os times dos homens imitem que se darão bem melhor. (José Carlos do Prado, Porto Alegre)

Ômicron

Quando tudo indicava que a pandemia da Covid-19 estaria indo embora, eis que aparece uma nova variante, a Ômicron, que está se espalhando rapidamente. São uma tragédia mesmo essas pandemias. Penso em como os brasileiros dos anos entre 1918 e 1920 ficaram quando da Gripe Espanhola, também entre dois anos, quando nossos avós e bisavós devem ter sofrido bastante. (João Marcos Galhardo Frias, Porto Alegre)

Escadaria

Bem antes de Sebastião Melo ser eleito prefeito, a prefeitura, trabalhando na Praça da Alfândega, descobriu ali uma histórica escadaria, muito bem conservada, onde atracavam, até o século XIX, pequenas embarcações, junto da que seria a Rua da Praia. Pois não é que taparam tudo e deixaram o local sem qualquer proveito? Sugiro que a escadaria seja desenterrada, iluminada, cercada e com uma placa dizendo o que era e do seu tempo de uso, como uma atração histórica da Capital. É obra barata e que bem poderia ser encampada por uma empresa construtora de Porto Alegre. (Darwin R. Roquete, Porto Alegre)

Poupança

A poupança, atrelada a um percentual da Selic, continua pagando muito pouco. Por isso as retiradas estão sendo bem maiores do que os depósitos. O Banco Central tem que fazer algo, pois não está valendo quase nada poupar no Brasil de hoje. (Augusto Lima de Azevedo)

Gasolina

A gasolina está mesmo muito cara. Antes, eu mandava encher o tanque nos postos. Agora, mando colocar R$ 100,00, o que, em média, custa cerca de 14 litros. Uma boa diferença, contra o consumidor, no caso eu mesmo. (Erasmo do Nascimento)