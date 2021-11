Unimed amplia rede de atendimento

A Unimed está ampliando a rede de atendimento em Porto Alegre, o que é muito bom (Jornal do Comércio, página 8, edição de 25/11/2021) . É bom que faça assim, pois, atualmente, os conveniados têm que buscar laboratórios e serviços privados que nem sempre têm espaço ou disponibilidade de atendimento mais rápido. Além disso, há hospitais onde o cliente da Unimed é internado, com direito a atendimento semiprivativo. Alguns pedem quarto privativo, pois não querem ficar sem um familiar junto. Aí, claro, a diferença de plano tem que ser paga diretamente. Mas, ninguém informa quanto a Unimed paga e quanto o hospital cobra. Aí, a pessoa só fica sabendo da diferença, geralmente grande, quando recebe alta. Tem que informar na hora da mudança de plano, não bem depois, pois a pessoa pode não ter condições de pagar e, aí, poderia abrir mão do quarto privativo com acompanhante. (Tania M. B. Ferreira)

Justiça Trabalhista

Num País de 'Faz de Conta' onde o Judiciário é o comandante de tudo, o rei moderador, vem de sua subsidiária, a Justiça Trabalhista, que não consegue operar sem um viés político, a fábula seguinte: Como fomos perder esse processo? Esses pedidos do autor não podiam prosperar. Não está na convenção? Por que essa perícia saiu assim? Não operamos dessa forma. Alguém responde: Pois é, não adianta; depende de onde cai o processo. Sabe como é! Se o perito começa a emitir seus relatórios isentos, sem favorecer o autor, não lhe encaminham mais perícias. E assim vai a humanidade, ou melhor, os investimentos para outros reinos. (Clair Martinelli)

Ditadura

Incorre em crasso erro histórico a narrativa de que a ditadura militar e o golpe 1º de abril/64 sejam coisas díspares. Ledo engano. São dois lados de uma mesma moeda. São duas cabeças do mesmo réptil peçonhento - uma hidra, que tomou conta do Brasil por mais de meio século, cujos resultados assombram até nossos dias. Houve, isto sim, uma contrarrevolução. Agora, 613 mil mortos, compreendendo brancos, indígenas, crianças ianomamis, quilombolas, pardos e afro-brasileiros, atestam o genocídio efetuado. A Terra é plana, cloroquina cura covid, a floresta amazônica não queima porque é úmida, tomar vacina engrossa/afina a voz, nasce rabo de jacaré. Vacina não, rebanho, manada sim. Perguntar não ofende, mas discutir com todo respeito, sem rotulagem a priori, sem prejulgamentos, quaisquer eventos do País, Enem, por exemplo, ao menos esclarece, discute-se o contraditório. Quando não, faz-se a luz, e isto incomoda. Pensar 'dói.' (Paraguaçú Guedes da Silveira)

Eleições

Estas movimentações visando as eleições presidenciais de 2020 são antecipadas e sem necessidade. O Brasil tem que tratar dos problemas da Covid-19 e da volta da economia plena, sem mais restrições. Caso contrário, 2022 será um ano muito difícil para todos nós, em todos os sentidos. (Juvêncio S. de Quadros)