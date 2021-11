Energia eólica no RS

produção de energia aproveitando os ventos no Rio Grande do Sul também na Fronteira Oeste (Jornal do Comércio, página 5, edição de 25/11/2021) Chegou a vez da. Não podemos continuar apenas atrelados apenas à termelétricas, como até hoje, mesmo com o bom serviço prestado por elas, mas poluindo muito. O Brasil tem que continuar aproveitando as energias solar e dos ventos, pois temos muitas regiões altamente favoráveis para isso. Também colocar placas para captar os raios do sol, como muitos particulares e empresas já estão fazendo. Isso é o futuro que já chegou. (Mário Ricardo Boaventura, Porto Alegre)

Salário-mínimo

Fomos surpreendidos com a notícia de que o salário-mínimo brasileiro deverá ficar em torno de R$ 1.210,00, ante uma perspectiva anterior que girava em pouco mais de R$ 1.169,00. Esperamos que esta proposta se confirme. Fui buscar em estudos e informes acerca de um valor mínimo digno para se viver. Se fossemos seguir o Dieese, que há anos destaca que para viver bem um trabalhador e sua família com dois filhos precisaria receber cerca de R$ 5.657,66. No entanto, a média salarial no Brasil é de R$ 2.452,00 sendo os melhores índices vindos da capital Brasília e das cidades em seu entorno. No entanto, o salário médio não serve de parâmetro para os empregadores, servindo apenas de referência regional e, por onde se busca bons profissionais no mercado. Por esta razão é possível encontrar em uma cidade uma categoria profissional ganhando bons salários enquanto em outros municípios são subvalorizados. Esperamos que, com o chegar de um novo ano, auspícios de ventos melhores para os empresários e, consequentemente, aos trabalhadores, boas novas cheguem. Afinal, pagar combustível caro, alimentos às tampas e ver mais dias no curto salário, nenhum trabalhador merece. (Luciana Archete, advogada e jornalista)

Orçamento secreto

Além dos bilionários Fundos Eleitoral e Partidário, vieram agora à tona as 'emendas do relator', para os parlamentares destinarem mais dinheiro de nossos impostos para se promoverem junto às suas 'bases' eleitorais, alegando benefícios para hospitais e entidades filantrópicas. Invadem a competência do Executivo e, a par de altamente sigilosas, já há suspeitas de estarem proporcionando superfaturamentos, talvez em benefício de amigos ou parentes. Parece, inclusive, que vão tentar manter ocultos seus destinos, apesar da determinação do STF pela total transparência. (Adelino Soares, advogado)

Enem

Apesar dos problemas administrativos no Ministério da Educação, o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) transcorreu muito bem. Tentaram dizer que houve interferência nas questões, mas pergunto se fazer uma pergunta sobre assunto colocando na ditadura militar ou no período da Revolução de 64 muda alguma coisa? Claro que não. Que venha o segundo dia das provas, neste domingo. (Márcio Oliveira Centurião, Porto Alegre)