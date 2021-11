"Porto Meridional em Arroio do Sal prevê operação para 2024" (Jornal do Comércio, página 15, edição de 24/11/2021) . Arroio do Sal conta com pouco mais de 14 mil habitantes, infraestrutura precária, depende de outras cidades nas questões de saúde, segurança e educação. Temos alguns pontos para resolver antes de dobrar ou triplicar a população. (Flavio Finardi)

Porto em Arroio do Sal II

Sobre o porto de Arroio do Sal, escoar a produção da serra gaúcha pela combalida, ultrapassada e perigosa rodovia Rota do Sol é, no mímino, uma piada de mau gosto. (Daniel Volquind)

Veraneio

a próxima temporada de veraneio aqui no Rio Grande do Sul será muito boa, e com grande movimentação (Jornal do Comércio, página 11, edição de 18/11/2021). Com a queda nos casos da Covid-19, com certeza,Com a pandemia, sei de muitos profissionais que fizeram home office desde as praias do Litoral Norte, onde a compra de imóveis teve muita demanda. Só espero que as prefeituras estejam preparadas e com tudo funcionando muito bem. Até mesmo a virada do ano terá muita gente, segundo li no Jornal do Comércio. (Evandro Lima, veranista de Torres há 30 anos)

Covid

A Covid-19 está refluindo no Brasil e aumentando na Europa, principalmente entre as pessoas que não se vacinaram. Isso prova que a vacina é poderosa e quem ainda não se imunizou que corra a um posto de saúde logo. Será bom para quem assim fizer e para todos os demais. (Norma Fernanda Ritzel, Porto Alegre)

Cais Mauá

"Grupos propõem projeto cultural para o Cais Mauá" (coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 24/11/2021) . Essa ideia não é suficiente para recuperar e manter o Cais em condições turísticas para a cidade. Para aquela área, é necessário um investimento sustentável de, pelo menos, US$ 100 milhões, com ocupação diurna e noturna. (Antonio Carlos de Oliveira)

Prévias do PSDB

Não sei por que tanta discussão em torno da convenção do PSDB, que foi paralisada por conta de uma pane no equipamento de votação via urnas eletrônicas. Logo disseram que isso provava a facilidade de se invadir o sistema de votação. Mas não foi isso, os que haviam votado terão seus votos computados. O sistema brecou, parou, não houve nada além disso. (Marília Miranda)