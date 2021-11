Privatizações no RS

"Bohn avalia que o Rio Grande do Sul ainda pode avançar em privatizações", Entrevista especial, Política páginas 18 e 19, Jornal do Comércio, edição de 22/11/2021 Ouvir opiniões de lideranças de entidades como a Fecomércio-RS é o que interessa, no caso das privatizações (). O presidente Luiz Carlos Bohn deu todo apoio às privatizações que o governo de Eduardo Leite (PSDB) vem fazendo. O Estado tem que se preocupar com educação, saúde, infraestrutura e segurança. No resto, a iniciativa privada dá conta, desde que bem orientada e tendo uma situação econômica boa no Rio Grande do Sul. (Martins Perez Really, Porto Alegre)

Reciclagem do lixo

O que está faltando para que a prefeitura de Porto Alegre pense em instalar usinas de reciclagem na cidade? Gastamos milhões de nossos impostos em levar nosso lixo a aterros que ficam longe da cidade. A Terra vai cobrar este descaso. Pois não é só o orgânico que é descartado, além do plástico muitos outros não são absorvidos pelo meio. Existem vários players que possuem tecnologia na instalação de usinas que produzem biogás, energia, etc. O resíduo é mínimo que é gerado por estes processos. Peço atenção especial neste particular. As empresas podem se unir com o setor público, pois elas também são interessadas, pois futuramente poderão arcar sozinhas com o descarte. Será que as prefeituras estão esperando que isso venha acontecer? E nós, ficamos no meio deste lixo! Até quando? (Eduardo Holztrattner)

Orla do Guaíba

Desde alguns fins de semana que tento visitar a orla do Guaíba, na parte reformada, que ficou muito bonita. Mas sempre que chego lá, os flanelinhas estão tomando conta de tudo. Eles têm até estacionamento próprio no segundo trecho, feito por eles. Aí, desisto e volto para casa. Está certo que eles peçam uma gorjeta para cuidar dos veículos, mas criar um estacionamento deles já é demais. (Francisco Manoel Ricardi, Porto Alegre)

Lula e Macron

Triste, França! País milenar, cultura invejável, povo democrático, histórias e histórias, têm um presidente, Emmanuel Macron, que recebe com honras de Estado uma pessoa condenada por corrupção na justiça do seu País. Triste, muito triste, França! (Sergio Tostes de Escobar, produtor rural)