Arte no Centro 

transformar o Centro Histórico de Porto Alegre em uma galeria de arte a céu aberto (Jornal do Comércio, Contracapa, edição de 22/11/2021) Sensacional a ideia de. Com apoio de Tintas Renner e Dado Bier, a cidade ficará mais bonita. Além disso, proprietários de imóveis deveriam pintar moradias e edifícios, a fim de tirar o aspecto muito feio que as pichações têm deixado. É uma ideia. Mais uma, para embelezar a nossa querida Porto Alegre. (Rita M. Fellicci, Porto Alegre)

Prévias do PSDB

O retumbante fiasco do PSDB, nas prévias deste domingo para definir seu candidato à presidência da República em 2022 , tornou-se muito intrigante. Como podem políticos sem capacidade de dominar um simples aplicativo pleitear ocupar o elevado cargo de administrar este grande País? (Sérgio Becker, Porto Alegre)

Segurança

Está certo que o pessoal das empresas de segurança que fazem a colocação ou retirada de dinheiro nos caixas eletrônicos tomem precauções. Agora entrar num supermercado de rede às 11 horas de uma manhã de segunda-feira movimentada e mandar os clientes - eu fui um deles - do super se afastarem dos equipamentos por motivo de segurança, sendo três homens no processo, dois armados, está errado. Que as empresas de segurança e a direção dos supermercados se organizem para fazer o trabalho nos caixas eletrônicos bem no início do funcionamento das lojas, quando os clientes são poucos. As pessoas estão lá, em 99%, para fazer compras e os seguranças é que, assim, incomodam, não os clientes do super, com os pedidos de afastamento e que as pessoas fiquem longe das máquinas. (Edemar Vargas Nogueira)

Enem

Houve interferência nas provas do Enem, é só se atentar para a música citada, feita durante o período da ditadura, de 1964 a 1985. As perguntas que foram mudadas não se sabe, ainda, exatamente, mas o governo Bolsonaro fez pressão, segundo o noticiário, para evitar constrangimentos e críticas contra o presidente, mas a interferência ocorreu. (Isa Maria Castanheira)

Árvore

Em resposta ao leitor Adriano Santos Ramos (Palavra do Leitor, JC, 22/11/2021) https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smam/usu_doc/cartilha_manejovegetal.pdf , a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade informa que o processo citado solicita remoção de árvore. O laudo técnico do responsável pela solicitação não apresenta avaliação de risco que aponte necessidade de supressão do vegetal. A secretaria informa ainda que disponibiliza uma cartilha com orientações para outros tipos de intervenção sem a necessidade de remoção, conforme cada caso, em. (Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade)