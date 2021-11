Coluna Minuto Varejo

Minuto Varejo, de Patrícia Comunello, Jornal do Comércio, 16/11/2021). A distância e o acesso um pouco complicado prejudicaram a iniciativa que era muito boa. Espero que, com a nova orientação, continue firme. Gostei do local nas vezes em que lá estive. (Anselmo Goulart da Cunha, Porto Alegre) Fui algumas vezes, com minha esposa, no DC Shopping que, para mim, era o Navegantes. Tranquilo, com bons serviços, gostei. Agora fui surpreendido c om a notícia de que vai ter uma terceira transformação , dedicando-se a móveis e decoração (coluna, de Patrícia Comunello,, 16/11/2021). A distância e o acesso um pouco complicado prejudicaram a iniciativa que era muito boa. Espero que, com a nova orientação, continue firme. Gostei do local nas vezes em que lá estive. (Anselmo Goulart da Cunha, Porto Alegre)

Embarcadero

Abertura oficial do ótimo Embarcadero , depois de seis meses funcionando, é notícia importante. Segundo li no Jornal do Comércio, (página 8, edição de 19/11/2021), cerca de 300 mil pessoas já visitaram o local. Gostei muito do Embarcadero. É a prova de que dá para aproveitar a estrutura do Cais Mauá sem derrubar nada, menos ainda o Muro da Mauá, contra cheias. (Luiz Carlos Mendonça, Porto Alegre)

Muro da Mauá

Ficou muito bonito o Muro da Mauá, com as decorações que recebeu. Foi uma - mais uma - boa ideia do prefeito Sebastião Melo. Agora dá gosto passar por ali e ver como ficou o Muro da Mauá, muito lindo. (Cláudia Lorena dos Santos, Porto Alegre)

Leite e Doria

Fez muito bem o governador Eduardo Leite (PSDB) ao convidar o governador João Doria (PSDB) , de São Paulo, para visitá-lo no Palácio Piratini. Deu mostra de civilidade enquanto ambos disputavam a indicação para a candidatura à presidência pelo partido de ambos, o PSDB. Eduardo Leite subiu mais ainda no meu conceito, com o gesto de civilidade. Afinal, eram apenas adversários políticos na disputa, não inimigos. (Oscar Henrique Hollenfels, Porto Alegre)

Sergio Moro

A entrada de Sergio Moro na corrida eleitoral para a presidência da República em 2022 será uma excelente oportunidade para que o ex-juiz possa finalmente dizer tudo o que sabe a respeito de alguns corruptos. A corrupção será tema de destaque na próxima eleição. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Árvore

Sou síndico de prédio na rua Pedro Ivo, 310, bairro Mont Serrat, e estamos com problemas de uma árvore gigante na frente do edifício. As raízes são profundas e podem afetar a estrutura do prédio. Agora, estão caindo galhos de porte médio e que podem matar pessoas na calçada e atingir carros que circulam por esta rua. Temos o Protocolo SEI 21.0.000078832.2. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre nega o corte. Quem vai ser o responsável se ocorrer um grave problema? (Adriano Santos Ramos)