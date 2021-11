Horacina Correa II

Em relação ao texto sobre Horacina Correa, há tempos venho reivindicando a publicação em livro das valiosas Reportagens Culturais veiculadas no Jornal do Comércio pelo jornalista Marcello Campos. (José Alberto de Souza)

Horacina Correa III

Parabéns! Matéria muito completa e esclarecedora de tão importante figura gaúcha pra MPB. (Tacieli Martins Kamradt)

Turismo no Extremo Sul

O caderno Empresas&Negócios, edição do Jornal do Comércio de 16/11/2021, está de parabéns por oferecer aos leitores substanciosa matéria do jornalista Daniel Sanes, tratando das. Reportagem para ser lida, comentada e colecionada, contendo uma espécie de "mapa da mina" para possíveis investidores, turistas e formuladores de políticas públicas em todos os níveis. Na reportagem foi reunido uma porção do todo, com abrangência do espaço e tempo, nada ficando esquecido, com menções ao "enigma" do Hermenegildo, passando pelos "mistérios" da colônia árabe, sem deixar de fora a "disputa hoje injustificada" pela posse do ponto cardeal Sul. Não são somente essas "controvérsias culturais" que alimentariam o crescente interesse turístico pela região, mas principalmente a natureza privilegiada de abundância de águas, a nova realidade aduaneira e a possível efetivação de uma esperada hidrovia Brasil-Uruguai. Região que por longo período foi condenada ao silêncio dos tempos e ao som ensurdecedor dos ventos, ganha agora voz e perspectivas na brilhante matéria de Daniel Sanes. O Rio Grande do Sul tem grande potencial para abrigar outros polos turísticos para muito além das hortênsias e do vinho. (Jony Santellano, Porto Alegre)